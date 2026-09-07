Autorizarea proiectelor de stocare a energiei accelerează, trebuie crescut ritmul la racordare. ANRE: „Decalajul faţă de Bulgaria poate fi recuperat rapid”

Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a aprobat autorizaţii de înfiinţare pentru proiecte de energie cu o putere de aproximativ 811 MW, din care peste 80% (669 MW) reprezintă stocare, anunţă George Sergiu Niculescu, preşedintele ANRE. În opinia acestuia, decalajul faţă de Bulgaria, aflată pe primul loc în lume la stocarea energiei în baterii, poate fi recuperat rapid.

„O şedinţă de 1 GW. Şi o premieră: stocarea a dominat autorizaţiile aprobate astăzi de ANRE. Mai precis, 1.015,7 MW. Atât a aprobat astăzi (n.red. – 3 septembrie) Comitetul de Reglementare al ANRE. Din cei aproximativ 811 MW pentru care am aprobat autorizaţii de înfiinţare, peste 80% reprezintă stocare: 669 MW stocare – 429 MW stand-alone şi 240 MW adăugaţi altor capacităţi (89 MW fotovoltaic, 53 MW eolian)”, arată George Sergiu Niculescu, preşedinte ANRE, într-o postare pe Facebook.

Datele reprezintă o premieră şi, mai ales, un semnal despre direcţia în care se mişcă sistemul energetic românesc, cuvântul de ordine devenind stocarea, spune George Niculescu.

În aceeași ședință, au fost acordate licenţe de exploatare pentru aproape 204 MW deja construiţi, din care 99,2 MW eolian, 70,1 MW stocare şi 34,6 MW fotovoltaic.

Președintele ANRE cere accelerarea emiterii certificatelor de racordare

Cifrele arată că decalajul faţă de Bulgaria în materie de baterii poate fi recuperat rapid, fiind autorizate aproape 670 MW de stocare (care reprezintă peste 60% din puterea de stocare a României), spune Niculescu: „Pipeline-ul începe să se transforme în investiţii concrete”.

Oficialul menţionează că trebuie accelerată și activitatea de acordare a certificatelor de racordare pentru ca proiectele construite deja să poată să fie licenţiate.

„Trebuie să accelerăm ultima sută de metri. Avem în continuare proiecte construite care aşteaptă certificatele de racordare pentru a putea fi licenţiate. Stocul s-a redus în ultima lună, dar nu suficient. Reiau apelul către operatorii de transport şi distribuţie: proiectele gata construite trebuie să primească mai repede certificatele de racordare. ANRE îşi face partea şi va continua să accelereze autorizarea şi licenţierea investiţiilor care îndeplinesc condiţiile. Energia este un maraton, nu un sprint. Iar astăzi, Sistemul Energetic Naţional a mai făcut un pas important”, susţine Niculescu.

Capacitatea de stocare în baterii a crescut într-un ritm foarte rapid în Bulgaria, în mai 2026, aceasta dispunând de o capacitate instalată de 8,6 Gwh, ceea ce o plasează pe primul loc în lume la stocarea energiei în baterii, potrivit datelor din piaţă.

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