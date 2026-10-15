ACAROM: Scădere cu 11% a producției de autoturisme în România, în primele 9 luni

Productia de autoturisme din România, în primele nouă luni din acest an, a fost de 355.715 unităti, în scădere cu 10,9%, raportat la perioada similară din 2025, informează Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). La nivelul lunii septembrie, producţia internă a înregistrat un recul de 12,6%, faţă de septembrie 2025, cu scăderi de producţie atât la Dacia, cât şi la Ford Otosan.

„Pe primele nouă luni din 2026, producţia de automobile se situează la un nivel de 355.715 unităţi (182.558 unităţi Dacia şi 173.157 unităţi Ford Otosan), o scădere de 10,9%, faţă de perioada similară din 2025, respectiv 399.199 unităţi”, arată, joi, ACAROM.

Potrivit datelor asociaţiei, Dacia a produs 182.558 autoturisme, în primele nouă luni din 2026, faţă de 214.521 unităţi, în 2025, ceea ce înseamnă o scădere de circa 15%. De altfel, recent, Automobile Dacia a şi lansat un program nou de plecări voluntare destinat salariaţilor, pe fondul scăderii ritmului de producţie la Mioveni.

În acelaşi timp, la uzina Ford Otosan de la Craiova producţia a atins 173.157 unităţi, comparativ cu 184.678 autoturisme, în primele nouă luni din 2025, fiind consemnat un recul de 6,2%.

La nivelul lunii septembrie 2026, producţia de autoturisme a atins 45.776 unităţi, comparativ cu 52.399 autoturisme, în septembrie 2025, ceea ce înseamnă o scădere de 12,6%, conform datelor ACAROM.

Uzina Dacia de la Mioveni a produs 23.355 unităţi, faţă de 29.031 autoturisme, în septembrie 2025, în timp ce producţia Ford Otosan de la Craiova a fost de 22.421 unităţi, în septembrie 2026, comparativ cu 23.368 unităţi, anul trecut.

Piaţa auto din România a cunoscut o scădere de 10,62% în primele nouă luni din acest an, faţă de perioada similară din 2025, în condiţiile în care au fost înmatriculate 97.210 de autoturisme noi. În septembrie 2026, scăderea era de 11,2%, faţă de septembrie 2025, după cum a informat ACAROM.

***