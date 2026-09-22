Academia Română acuză „revistele prădătoare”, „fabrici de articole” – propune reducerea ponderii articolelor în evaluarea cercetătorilor

Academia Română propune reducerea ponderii pe care o au articolele științifice publicate în evaluarea cercetătorilor, a proiectelor de cercetare și a instituțiilor de cercetare, întrucât există numeroase reviste de specialitate ce publică contra cost astfel de materiale, indiferenta de valoarea lor.

Academia acuză „modul de operare al aşa-numitelor reviste prădătoare și al fabricilor de articole, practicante ale unui model de afaceri care urmărește în primul rând profitul obținut de pe urma publicării rapide şi fără discernământ a unui volum imens de articole, pe baza unui proces superficial de peer-review”, menționează un comunicat al Biroului Prezidiului Academiei.

Instituția spune că a constatat cu îngrijorare creșterea accentuată a numărului de articole științifice provenite din România și apărute în reviste cu practici editoriale care ridică semne de întrebare privind profesionalismul procesului de peer-review (evaluare făcută de către specialiști din domeniu).

Este vorba despre reviste al căror model economic se bazează pe taxe plătite de către autori, astfel încât venitul editurii depinde direct de numărul articolelor acceptate

Cum operează aceste publicații:

recurg la campanii agresive prin e-mail de solicitare de manuscrise (inundând cercetătorii cu spam academic și adresându-se adesea unor cercetători al căror domeniu de activitate nu are legătură cu profilul revistei)

publică în exces numere speciale, încredințate unor editori invitați cu experiență profesională și vizibilitate internațională reduse

au un timp de procesare editorială (turnaround time – timpul scurs de la primirea articolului şi până la acceptarea acestuia) extrem de scurt, deloc compatibil cu un proces de peer-review temeinic și serios

au o rată de respingere mică în raport cu normele disciplinei, mult sub cea a revistelor științifice consacrate, ceea ce sugerează un grad redus de selectivitate și de interes pentru valoarea științifică a manuscriselor

sunt caracterizate de un procent exagerat de mare de autocitări și de citări intra-editură (citări încrucișate între revistele aceleiași edituri)

De asemenea, constată Academia, există „o proliferare periculoasă a congreselor/conferințelor internaționale prădătoare care, și ele, contribuie la falsificarea CV-urilor cercetătorilor”.

În aceste condiții, Academia propune trecerea la un proces de evaluare calitativă cu respectarea principiilor Acordului european privind reforma evaluării cercetării (CoARA, 2022), în care accentul să se pună pe valoarea, impactul și relevanța rezultatelor cercetării și nu pe formule aritmetice goale de conținut.

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