Industria de armament – A treia zi de proteste la Carfil Brașov și la Fabrica de pulberi din Făgăraș

Câteva sute de salariați de la fabrica CARFIL SA Brașov au protestat în această dimineață în fața societății, pentru a treia zi, cerând plata unor drepturi salariale restante și comenzi pentru fabrică. La Fabrica de Pulberi din Făgăraș, angajații au refuzat să intre la muncă, însă revendicările lor vizează și precaritatea condițiilor de muncă, care a dus la accidente.

Ambele societăți fac parte din Compania Națională Romarm:

Societatea Carfil SA (din Brașov) este specializată în producția de tehnică militară, armament și muniție (cum ar fi aruncătoare de bombe și grenade).

Fabrica de Pulberi SA (din Făgăraș) reprezintă singurul producător de explozivi de mare putere și propulsoare solide din România.

La Făgăraș, muncitorii solicită respectarea contractului colectiv de muncă și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

„Suntem nemulțumiți întrucât condițiile de lucru nu sunt îmbunătățite cu nimic, iar numărul pornirilor în fabrică a crescut, fapt care a dus, de-a lungul timpului, la incidente, accidente de muncă, dar și la neplata tuturor orelor lucrate pe producție pentru oamenii din fabrică. Nici contractul colectiv de muncă nu este respectat, iar dialogul între partenerii sociali nu există”, a declarat Lucian Cupu, președintele Sindicatului Liber Nitramonia Rompiro, pentru Radio România Brașov FM.

Revendicările lucrătorilor de la Carfil

Conflictul de muncă de la Carfil s-a transformat în grevă spontană pe 27 august, când oamenii au refuzat să intre la muncă și au cerut plata salariilor și a altor drepturi restante.

Lista revendicărilor:

Soluționarea problemei lipsei comenzilor și asigurarea unui viitor pentru locurile noastre de muncă;

Plata bonurilor de masă restante;

Plata avansului pentru luna august;

Plata primei de vacanță;

Plata primei de Ziua Carfilului;

Plata ajutoarelor sociale restante;

Plata indemnizațiilor de pensionare restante;

Alimentele restante;

Să nu se reducă programul de lucru în luna septembrie;

Plata banilor de transport;

Virarea cotizațiilor către Sindicatul ICA, cotizații reținute din salariile noastre și care trebuie să ajungă la sindicat”.

Angajații de la CARFIL primesc supliment alimentar pentru muncă in condiții grele.

Carfil are în implementare două proiecte de modernizare și diversificare a producției. Firma brașoveană a încheiat un acord de colaborare pentru producția de drone cu firme din statele baltice și Ucraina.

De asemenea, guvernul a alocat aproape 19 milioane de lei pentru o nouă linie de încărcare cu explozivi a unor elemente de muniție. Achiziția noii linii nu a ajuns încă în SEAP. „Suntem în faza de elaborare a caietului de sarcini”, spune Mircea Tanțău, directorul CARFIL.

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