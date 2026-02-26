A treia rundă de negocieri SUA-Iran, la Geneva, în dosarul nuclear. Teheranul anunță că „au fost prezentate propuneri foarte importante și practice”

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat joi, la Geneva, negocieri de peste trei ore cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, în încercarea de a ajunge la un acord în dosarul nuclear. Mesajul pe care cel doi îl vor transmite liderului de la Casa Albă va avea o influență semnificativă asupra deciziei acestuia, scrie Axios.

În discursul despre „Starea Națiunii”, Trump a declarat că preferă diplomația în problema iraniană, dar nu exclude un atac în lunile următoare.

A treia rundă de negocieri nucleare s-a desfășurat în două formate: indirect, cu ministrul de externe al Omanului, Badr al-Busaidi, transmițând mesaje între părți, și direct – între negociatorii americani și iranieni, potrivit unei surse bine informate.

Statele Unite au venit la discuții cu cererea ca Iranul să accepte ca orice acord nuclear viitor să rămână în vigoare pe termen nelimitat. O altă cerință-cheie a SUA a fost ca Iranul să renunțe la stocul său de 10.000 kg de uraniu îmbogățit.

SUA erau dispuse să dea dovadă de o anumită flexibilitate în ceea ce privește cererea Iranului de a-și păstra dreptul de a îmbogăți uraniu, dar numai dacă Teheranul putea dovedi că nu există nicio cale de a produce o bombă.

Ali Shamkhani, consilier principal al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a scris joi, pe X, în timp ce negocierile erau în curs la Geneva, că, dacă aceasta este problema principală pentru SUA, ea „se aliniază” cu fatwa lui Khamenei și cu doctrina defensivă a Iranului, „iar un acord imediat este la îndemână”. „Araghchi are suficient sprijin și autoritate pentru acest acord”, a scris Shamkhani.

Iranul insistă asupra dreptului său de a îmbogăți uraniu, dar lansează propuneri pentru a calma SUA. Acestea includ reducerea îmbogățirii la 1,5% de la 60% în prezent, suspendarea îmbogățirii pentru o perioadă de câțiva ani sau prelucrarea acesteia printr-un consorțiu arabo-iranian cu sediul în Iran, scrie Wall Street Journal.

„Atât în domeniul nuclear, cât și în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor, au fost prezentate propuneri foarte importante și practice, iar ambele părți au purtat discuții cu mare seriozitate. Suntem încrezători. Trebuie să continuăm și să vedem. Acesta este un proces”, a transmis, într-un comunicat, Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran.

Portavionul USS Ford se îndreaptă spre Orientul Mijlociu

Cel mai mare portavion al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, a plecat joi dimineață de la baza navală NATO din Golful Souda, pe insula grecească Creta, și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, ca parte a unei consolidări militare americane menite să pună presiune asupra Iranului, a anunțat cotidianul grec Kathimerini. Se așteaptă ca nava să ajungă în Israel în 24 de ore.

Comandat în 2017, portavionul USS Gerald R. Ford are o lungime de 334 de metri, cântărește 100.000 de tone și are un echipaj de aproape 4.600 de persoane.

SUA au în prezent cea mai mare desfășurare militară în Orientul Mijlociu de la războiul împotriva Irakului din 2003. Portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de luptă se află deja în apele din Orientul Mijlociu.

