A treia rundă de concedieri la producătorul de componente auto RAAL Bistrița – Compania a renunțat la peste jumătate din angajați în 2026

Producătorul de componente auto RAAL din Bistrița-Năsăud vrea să renunțe la încă 250 de angajați în 2026, în ceea ce se conturează drept a treia rundă de concedieri derulată de companie în acest an.

RAAL Bistrița a trimis o notificare către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud prin care a anunțat că renunță la 250 dintre cei 903 salariați pe care îi mai are, pe fondul crizei economice și al reducerii substanțiale a producției, conform publicației locale TimpOnline.

Compania produce sisteme de răcire și schimbătoare de căldură și este furnizor pentru industria auto. Restructurarea vizează 180 de muncitori, 40 de angajați din categoria personalului indirect și 30 de salariați TESA. Primele concedieri din această rundă sunt preconizate pentru data de 15 noiembrie 2026.

Angajații de la RAAL se confruntă și cu întârzieri salariale. Sute de angajați ai companiei au protestat astăzi la sediul din Bistrița, unde și-au cerut drepturile salariale.

Aceștia au declarat pentru presa locală că nu și-au mai încasat salariile integral în ultimele patru luni. Paul Ilieș, directorul general al firmei, a declarat că societatea încearcă să găsească resurse financiare pentru plata drepturilor salariale.

A treia rundă de concedieri

RAAL, unul dintre cei mai mari angajatori din Bistrița-Năsăud, a avut afaceri de 242,7 mil. lei în 2025, în scădere cu 14,5% față de 2024, și a înregistrat o pierdere netă de 27,8 mil. lei, cu aproape 5% sub pierderea netă din anul anterior. Doar în ultimii doi ani, compania a acumulat pierderi de aproape 57 mil. lei.

Numărul mediu de angajați a scăzut cu 16% în 2025, până la 1.489 de oameni, fiind departe de vârful de peste 2.400 de angajați în perioada 2018-2019.

Noua serie de disponibilizări reprezintă al treilea val de concedieri anunțat de companie pe parcursul anului 2026. La începutul anului, compania anunța că va renunța la 250 de salariați dintr-un total de 1.538 de oameni.

Ulterior, în primăvară, RAAL a anunțat că va concedia până la 500 de angajați, pe lângă cele 250 de concedieri anunțate la începutul anului.

Compania a fost privatizată prin metoda MEBO, iar acționariatul este format din salariați. În 2025, acționarii au discutat situația financiară din perioada 2018-2024 și propunerile cu privire la măsurile de redresare a situației financiare, potrivit Profit.ro. Totuși, compania a respins ideea de a atrage un investitor căruia să îi cedeze acțiuni.

La finalul lunii octombrie 2026, RAAL a intrat în concordat preventiv, o formă de protecție care ajută companiile să treacă prin perioadele complicate fără să intre în insolvență și care presupune un administrator concordatar și obligația de a elabora un plan de restructurare, conform BistrițaBusiness.





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