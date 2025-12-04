A început construirea Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele, investiție de 190 mil. lei

Lucrările de construire a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, Ilfov, au început, valoarea investiției depășind 190 de milioane de lei.

Acesta reprezintă o extindere a Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) și va fabrica și repara componente optice de mare putere utilizate atât la ELI-NP, cât și în alte centre laser de top din România și străinătate.

Centrul de Optică de Mare Putere este realizat în colaborare cu Okamoto Optics și Universitatea din Osaka, Japonia, finanțat de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și implementat de Compania Națională de Investiții, iar beneficiarul final este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”.

„Centrul pentru Optică de Mare Putere din Măgurele va fabrica și va finisa componente unice cu costuri și timp redus pentru transport și va fi al cincilea astfel de centru din lume. Prin construcția care începe astăzi dezvoltăm tehnologia necesară, dar eficientizăm și costurile. România își ocupă astfel locul lângă Japonia, Statele Unite ale Americii și Franța, între țările din lume care contribuie la lărgirea frontierelor cunoașterii pe acest segment al cercetării și inovării al sistemelor de laser. Crearea acestui centru se face în strânsă colaborare cu doi parteneri importanți din Japonia (…). Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, a elaborat documentația necesară realizării investiției, urmată de semnarea contractului de execuție de lucrări”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (centru dreapta), miercuri, într-o conferință de presă prilejuită de demararea lucrărilor de construire a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, potrivit Agerpres.

Lucrările de construire vor fi finalizate în maximum 19 luni

El a punctat că lucrările de construire vor fi finalizate în maximum 19 luni și că, prin această investiție, România își consolidează poziția pe harta mondială a cercetării și inovării și își eficientizează costurile cercetării.

La rândul său, ambasadorul Japoniei la București, Takashi Katae (centru stânga), a afirmat că relația dintre România și țara sa a devenit din ce în ce mai strânsă în ultimii ani și s-a arătat optimist că, în viitorul apropiat, produse fabricate la centrul de la Măgurele vor fi exportate în Japonia, extinzând cooperarea bilaterală.

„Această investiție este o foarte mare provocare pentru noi, dar și o mare oportunitate și îmi permit să spun că o mare oportunitate pentru că putem învăța de la cei mai buni. Domnule ambasador, reprezentați o țară care este vestită pentru rigurozitate, pentru disciplină, dar și pentru tehnologia de înaltă calitate, și atât eu, cât și colegii mei din Ilfov ne dorim să transformăm Ilfovul într-o oază de tehnologie în România”, a spus președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transmis miercuri, Centrul pentru Optică de Mare Putere va asigura optica necesară pentru funcționarea neîntreruptă și eficientă economic a infrastructurii de cercetare Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), cu cea mai mare putere din lume, în regim de centru de cercetare pentru utilizatori.

Disponibilitatea de oglinzi fabricate local, cu costuri și durată de producție reduse, va permite mărirea numărului și potențialului științific și aplicativ al experimentelor posibile la ELI-NP.

România deține cel mai puternic sistem laser din lume

„România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Astfel a apărut necesitatea unui centru care să furnizeze optică de mare putere și să dezvolte tehnologia necesară pentru a eficientiza operarea din punct de vedere economic și să permită efectuarea de experimente pentru a lărgi frontiera cunoașterii”, a subliniat Cseke Attila.

Noul centru, dotat cu tehnologii de ultimă generație, va permite fabricarea și repararea componentelor optice de mari dimensiuni, esențiale pentru utilizarea laserelor de mare putere, și va consolida rolul României pe harta mondială a cercetării. „Astfel, vom sprijini funcționarea eficientă a infrastructurii Centrului de cercetare ELI-NP și vom crea noi oportunități pe piața internațională”, a adăugat ministrul Dezvoltării. În cadrul Centrului pentru Optică de Mare Putere se vor desfășura operațiuni de micromecanică și finisaj nanometric pentru componente optice de dimensiuni medii și mari, iar procesele tehnologice cuprind etape de șlefuire fină cu ajutorul emulsiei combinate apă-nisip, în circuit închis, inspecție cu ajutorul interferometriei și etapa finală de depunere a stratului de finisaj. După parcurgerea acestor etape, elementul optic va fi asamblat și inspectat în cadrul spațiilor dedicate.

Infrastructura centrului, care va fi dezvoltată și dedicată pentru realizarea de componente optice de mari dimensiuni, va fi compatibilă cu realizarea unor componente optice de dimensiuni și caracteristici uzuale, având astfel deschidere și pentru o piață mai largă de consum.

