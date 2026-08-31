”A doua tranziție a României”: Au apărut CRONICILE 69. Sumarul, titlurile, autorii

A apărut nr. 69 (al 32-lea, socotindu-se în sens invers) al revistei (exclusiv print) CRONICILE Curs De Guvernare, sub un titlu care configurează noua epocă economică și geoeconomică în care intră Europa, regiunea noastră, și odată cu ele, și România.

Schimbările geoeconomiei accelerează, iar România se află pe falia, interesantă și riscantă totodată, dintre Uniunea Europeană și Asia Centrală, acolo unde în acest moment se joacă mizele geopolitice, concomitent cu resetatea economică a însăși Uniunii europene.

Din cele 192 de pagini ale acestui număr, 18 sunt alocate unui set de 4 analize, (așa numita secțiune de cover – dă titlul copertei) care focalizează pe marea problemă a momentului:

suntem într-un joc economic foarte diferit de cel în care am intrat în urmă cu 20 de ani prin aderarea la UE. Aflată între o UE care are ea însăși propria ei tranziție – dureroasă si ea – de la mid-tech la economia bazată pe tehnologie si competitivitate, și necesitatea de-a ține deschise căile comerciale și energetice cu Asia Centrală,

România trebuie să se adapteze rapid și să-și găsească propriile căi de a deveni competitivă și relevantă pe noile hărți geoeconomice.

(Coperta și detaliile de achiziție, la finalul acestui articol – precum și titlurile și autorii).

Citiți mai jos 3 informații privind temele acestui număr:

Contextul analizat de acest număr al CRONICILOR – în cele 192 de pagini împărțite pe 10 secțiuni.

Din sumarul CRONICILOR nr. 69 – câteva titluri, câțiva autori:

-, Cum stingem fitilul

-, Costul decarbonării sperie, în sfârșit, Europa

-, Cele 4 mari focare de conflict ale lumii și incoerența strategică europeană. Interviu cu Andrew Michta, Profesor de studii strategice la Hamilton School, Universitatea Florida

-, România dintre SUA și Turcia

-, Raport despre prețul însănătoșirii Economiei

-, NATO 3.0 – borna de la Ankara

-, Bătălia pentru ratingul suveran – cât ar costa efectiv un downgrade – Alexander Milcev

-, Desculță, în economia inovativă

-, Drogurile – ce au românii în meniu

-, Factura unui deceniu de indolență vine pe Dunăre

-, Două soluții de-a găsi numeroasele miliarde care lipsesc – Gabriel Biriș

-, Om sărac, robot bogat

-, Robotul umanoid asiatic: biografia și „demografia” sa

-, Campionatul european de concedii medicale

-, Europa nu are un „glonț de argint” și intră cu handicap major în era AI. Interviu cu Carl Frey, director al programului „Future of Work” din cadrul Oxford Martin School, Universitatea Oxford

-, Nevinovat, dar suspect pe viață: AI și noua arhitectură a controlului. Între securitate, supraveghere și protejarea democrației – Ana Maria Stancu

-, Prea multe răspunsuri la o singură întrebare: cum va negocia UE cu Rusia?

-, „Magnifica Humanitas”, între Dumnezeu, om și inteligența artificială

-, Îmblânzirea monstrului din calculatorul cuantic

-, UE atacă frauda din TVA. Cu ce șanse? – Vlad Boeriu

-, 2026: tânăr, 15 – 29 de ani, niciun orizont

-, La mulți ani de viață profesională scurtă!

-, Fortificațiile techno de azi împotriva calculatorului cuantic de mâine

-, Tranziția geoeconomică a lumii din jurul României – Cristian Grosu

-, Noua UE la care să readerăm și tranziția ei la competitivitate – Adrian Codirlașu

-, Autostrada de capital care duce Bursa mică în liga mare

-, NATO 3.0: Tranziția securității Europei și problemele ei

-, Noua criză a omenirii: cea de testosteron

-, Cum irigăm economia antreprenorială – Atragerea fondurilor de pensii în fondurile de investiții ar pompa în economia antreprenorială cel puțin un miliard de euro. Interviu cu Andrei Gemeneanu, președinte ROPEA, cofondator Morphosis Capital

-, Arta de a te împușca în picior

-, SUA au împlinit cei 250 de ani de-acasă

-, Nucleul dur al tehnologiei asiatice își face loc între SUA și China

-, Rădăcinile economice ale suveranismului din mediul rural – Valentin Lazea

-, Ucraina a mutat războiul cu Rusia în Rusia

-, „Made in Europe” – zidul împotriva Chinei de care se izbesc statele membre

-, Chiar poate UE să integreze Ucraina? Cum?

-, România se reinventează sau se predă – Cristian Grosu

… și alte, multe alte titluri

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CRONICILE Curs de Guvernare: Un ghid de navigare prin istoria vremii tale

FFW despre CRONICI:

Numărul actual – Nº 69 poate fi deja studiat și cumpărat online de – AICI-LINK

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Și colecția. Nu uitați Colecția: cine va avea colecția tuturor celor 100 de numere va avea istoria celor 25 de ani la capătul cărora, ridicând ochii din CRONICI, ar trebui să vedem în jur o țara pentru care, sub o formă sau alta, luptăm și lucrăm – AICI-LINK

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