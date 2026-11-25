Guvernul nu a decis încă dacă va face o nouă rectificare bugetară în acest an, iar hotărârea va fi luată după clarificarea sumelor pe care România le va primi prin PNRR, a declarat premierul Luca Niculescu, după vizita la uzina Dacia din Mioveni. Acesta a anunțat și începerea discuțiilor pentru bugetul pe 2027.

„Am început discuțiile pentru bugetul pe anul viitor și cred că vom avea în fiecare zi discuții. În ceea ce privește rectificarea aceasta, vom decide dacă va fi sau nu după ce vedem toate cifrele din PNRR”, a declarat Niculescu.

Declarația premierului vine după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că ar fi imprudent ca Guvernul să continue pregătirea unei noi rectificări înainte de a cunoaște suma exactă care va fi rambursată României prin cererea de plată numărul 6 din PNRR.

Ministrul Nazare: Recomandarea Ministerului Finanțelor este ca rectificarea să nu fie făcută în lipsa unor cifre clare, deoarece solicitările se ridică la aprox. 60 mld. lei

Nazare a recomandat amânarea celei de-a doua rectificări bugetare până când vor exista date clare privind sumele care urmează să fie încasate în baza cererii respective de plată, în condițiile în care distribuirea unor sume suplimentare pentru cheltuieli ar crea incertitudini privind închiderea bugetară din decembrie și respectarea țintei de deficit stabilite pentru acest an.

„Atâta timp cât nu avem o sumă precisă, despre care să știm în privința banilor care se rambursează din cererea 6 (de 4,35 mld. euro – n.r.), cred că ar fi imprudent să continuăm cu a doua rectificare. (…) Cel puțin recomandarea noastră este să nu continuăm atâta timp cât nu avem niște cifre clare pentru cererea 6, pentru că atunci inducem și mai multe incertitudini legate de cum închidem luna decembrie”, a afirmat Nazare, marți, în cadrul unui eveniment găzduit de Banca Națională a României.

Ministrul Finanțelor a precizat că decizia va fi luată în urma unei discuții în Guvern.

„Eu doar v-am prezentat punctul nostru de vedere. Bineînțeles că prim-ministrul va lua o decizie, vom avea o discuție în Guvern. Nu știu, poate că reușim să obținem sau apar într-un timp foarte scurt aceste cifre legate de absorbția din cererea 6, dar, cel puțin din partea Ministerului de Finanțe, absența lor ar induce foarte multe incertitudini”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, solicitările de fonduri pentru cea de-a doua rectificare bugetară sunt foarte mari.

„Vă dați seama că, dacă la ultima rectificare au fost 60 de miliarde, tot în această zonă, sunt foarte mari solicitări. Întrebarea este: atâta timp cât noi nu știm pe câți bani ne vom baza în decembrie, ar fi prudent să distribuim sume de cheltuit care se vor cheltui în următoarele săptămâni, fără să știm exact cât încasăm la finalul anului? Deci aceasta este, în esență, întrebarea și, bineînțeles, că va fi o decizie politică în Guvern”, a susținut Nazare.

O delegație a Comisiei Europene vine joi la București, pentru discuții tehnice pe buget

Ministrul Finanțelor a atras atenția că România se confruntă cu alte tipuri de constrângeri, în condițiile în care datoria publică a depășit 60% din PIB, acesta fiind unul dintre subiectele care vor fi abordate în discuțiile cu misiunea tehnică a Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene (DG ECFIN), așteptată joi la București.

În ceea ce privește bugetul pentru anul viitor, ministrul a subliniat importanța credibilității măsurilor pe baza cărora va fi realizată ajustarea bugetară.

„Avem contact și suntem în legătură cu misiuni tehnice ale FMI în mod curent. Am discutat cu domnul director adjunct Berger când a fost la București. Am luat în calcul bineînțeles analizele pe care FMI ni le-a prezentat. O să avem o misiune inclusiv din partea ECFIN la București, joi, o misiune tehnică în care discutăm proiecțiile pe anul viitor. Și, într-adevăr, trebuie să proiectăm o ajustare spre 1% din PIB pentru a putea atinge ținta din 2027. Depinde de noi cum și cât de credibili prezentăm măsurile care construiesc această ajustare”, a mai spus Alexandru Nazare.

***