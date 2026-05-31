A doua instalație STATCOM a Transelectrica, pusă sub tensiune – investiție de 260 mil. lei, fonduri europene, la stația Bradu

Transelectrica a pus sub tensiune în stația electrică de transformare Bradu, cea de-a doua instalație STATCOM din Rețeaua Electrică de Transport (RET), aceasta urmând să contribuie la menținerea stabilității tensiunii în Sistemul Electroenergetic Național (SEN).

STATCOM este o tehnologie avansată care stabilizează tensiunea în rețea și contribuie direct la creșterea siguranței alimentării cu energie electrică pentru consumatorii casnici și industriali. Implementarea acesteia consolidează capacitatea SEN de a integra volume tot mai mari de energie regenerabilă și de a răspunde în mod flexibil variațiilor rapide de sarcină.

„Energizarea instalației STATCOM Bradu are loc într-un context operațional important, marcat de perioada Sărbătorii Rusaliilor și a Zilei Copilului (31 mai – 1 iunie 2026), interval caracterizat printr-un consum redus de energie electrică și apariția unor niveluri ridicate de tensiune în rețea. În aceste condiții, noua instalație va fi utilizată în regim de probe la dispoziția Dispecerului Energetic Național (DEN), contribuind direct la reglarea tensiunii și la menținerea stabilității SEN”, se arată într-un comunicat al companiei.

Investiția a fost realizată prin proiectul „Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile Sibiu Sud și Bradu”, finanțat prin Fondul pentru Modernizare, și are rolul de a crește siguranța în funcționare a SEN și de a susține modernizarea infrastructurii energetice.

„Alături de instalația similară din Stația Electrică de Transformare Sibiu Sud, pusă în exploatare în decembrie 2025, STATCOM Bradu completează un sistem modern de compensare a puterii reactive, capabil să răspundă rapid variațiilor din rețea și să susțină funcționarea sigură și stabilă a SEN în condiții de exploatare specifice perioadelor de consum redus”, precizează Transelectrica.

Programul complet de teste și probe tehnice pentru instalația STATCOM Bradu va continua și dupa încheierea perioadei de sarbatoare, conform documentațiilor tehnice aprobate, se menționează în comunicat.

Proiect de 260 mil. lei, finanțat prin fonduri europene

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 260 milioane de lei, dintre care circa 254 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare. Lucrările sunt realizate de asocierea Siemens Energy SRL – Electromontaj SA, termenul contractual de finalizare fiind august 2026, înaintea termenului asumat prin contractul de finanțare, respectiv mai 2027.

Până în prezent, Transelectrica a depus cereri de rambursare în valoare de peste 130 milioane lei, din care 30,8 milioane lei au fost deja decontate. Investiția face parte din portofoliul celor 11 proiecte strategice ale Transelectrica finanțate prin Fondul pentru Modernizare.

