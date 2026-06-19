Rețeaua socială W, “alternativa europeană” la X, a devenit funcțională – Comisia și oficiali UE și-au creat conturi

Comisia Europeană a anunţat joi că şi-a făcut cont pe noua reţea socială W, inaugurată săptămâna aceasta şi prezentată drept “alternativa europeană” la platforma X deţinută de Elon Musk și TikTok, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Comisia nu va părăsi niciuna dintre celelalte 15 astfel de platforme pe care este prezentă.

“Am decis că merită să folosim o platformă europeană suplimentară, care garantează confidenţialitatea şi, în plus, este uşor de utilizat“, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe teme de politică digitală, Thomas Regnier, a doua zi după ce W a început să funcţioneze în sistem de probe.

Creatorii acestei noi reţele sociale, o companie suedeză (W Social), au prezentat-o miercuri la Bruxelles ca o alternativă “complet europeană”, ce respectă viaţa privată a utilizatorilor în conformitate cu normele UE şi este aliniată obiectivelor de suveranitate tehnologică ale blocului comunitar.

Purtătorul de cuvânt comunitar citat a confirmat că executivul de la Bruxelles a menţinut contacte cu creatorii reţelei sociale W, iar după ce s-a asigurat că aceasta îndeplineşte cerinţele europeme a decis să-şi deschidă cont pe noua platformă, un cont separat fiind creat şi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Printre alţi oficiali comunitari care şi-au creat conturi pe W se numără preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, şi preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde.

Comisia și oficialii UE nu se retrag de pe nicio altă platformă

Totuşi, acelaşi purtător de cuvânt al Comisiei a ţinut să sublinieze că W este “doar încă una dintre cele aproximativ 15 platforme” pe care această instituţie este prezentă, “cu obiectivul de a ajunge la diferite audienţe”.

“Nu abandonăm nicio platformă. Ceea ce facem este să ne revizuim constant prezenţa pe reţelele sociale. La un moment dat, probabil va trebui să trecem la alta sau să ne încheiem prezenţa pe vreuna“, a indicat Regnier.

Faptul că CEă rămâne activă pe reţeaua socială X, deţinută de Elon Musk, pe care a amendat-o cu 120 de milioane de euro pentru lipsa de transparenţă a algoritmilor săi, a generat unele nedumeriri. Cu toate acestea, executivul comunitar a negat că ar intenţiona să-şi şteargă contul de pe X în prezent, argumentând că, dacă ar face acest lucru, nu ar mai putea să transmită informaţii către un anumit public.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat anul trecut “internaţională reacţionară” susţinută de Elon Musk, care de partea sa a acuzat UE de cenzură. Musk a distribuit atunci pe X, împreună cu mesajul “Tiranii iubesc cenzura”, raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor a SUA, care semnalase că, de când a intrat în vigoare în 2023 Regulamentul privind Serviciile Digitale în UE (DSA – Digital Services Act), Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra reţelelor de socializare pentru a cenzura conţinuturi înaintea alegerilor din România, Republica Moldova, Franţa, Slovacia, Olanda şi Irlanda, precum înaintea alegerilor europarlamentare.

Printre reţelele sociale pe care mai este prezentă Comisia Europeană se numără Facebook, Instagram, Bluesky, Threads şi Mastodon, însă nu şi pe platforma chineză TikTok, pe care instituţiile europene au decis să o elimine de pe dispozitivele lor în 2023, invocând riscuri de securitate cibernetică.

În aprilie anul trecut, Comisia Europeană a amendat de asemenea Meta (compania care deţine Facebook şi Instagram), cu 200 de milioane de euro, pentru încălcarea unei reguli europene referitoare la utilizarea datelor personale.

Anterior, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a afirmat că “numărul legilor care instituţionalizează cenzura (în UE) nu încetează să crească şi prin urmare este dificil să se construiască acolo ceva inovator”, declaraţie criticată de Bruxelles, care a avertizat că va continua să monitorizeze respectarea de către Meta a regulilor stabilite în UE.

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