luni

23 februarie, 2026

La obiect

A crescut dependența României de importurile energetice – În 2025 importurile de electricitate au urcat cu 32% iar cele de gaze naturale cu 75%

De Vladimir Ionescu

23 februarie, 2026

Producția de energie electrică a scăzut anul trecut cu -2%, iar importul s-a majorat cu 32,2%. În 2024, importurile de energie electrică s-au majorat cu 60%, ajungând la 13,8 TWh. În ciuda creșterii puterii instalate în ferme eoliene, producția de electricitate pe bază de vânt a scăzut cu -5% în 2025, comparativ cu anul anterior. Cea mai mare creștere a producției s-a consemnat în cazul centralelor fotovoltaice, care au produs 4,55 TWh, în creștere cu 33,6%, comparativ cu anul anterior.

O scădere importantă s-a consemnat la energia hidro, de -13,3%, sau aproape 2 TWh, cauzată de seceta prelungită și scăderea debitului Dunării la intrarea în țară.


Consumul total în 2025 a scăzut cu 1% comparativ cu anul anterior, diminuarea fiind consemnată la toate categoriile de consumatori. O creștere importantă -a consemnat la consumul propriu tehnologic în rețele și stații care a urcat cu aproape 4%.

Exportul de energie electrică a crescut cu 33,8%, dar nu compensează importurile făcute le orele de vârf la cele mai mari prețuri.

Resursele energetice au crescut în 2025 cu 3,7%, dar producția iteră a scăzut cu 2,3%

Pe parcursul anului 2025, resursele de energie primară din România au crescut cu 3,7%, iar cele de energie electrică (producție internă plus importuri) au crescut cu 5,1% față de 2024, arată datele Institutului Național de Statistică publicate luni.

Principalele resurse de energie primară, în 2025, au totalizat 33,9 milioane tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 1,2 mil. tep față anul precedent.

Producţia internă de resurse energetice a însumat 16,5 mil. tep, în scădere cu 389,7 mii tep (-2,3%) faţă de anul 2024, iar importul a fost de 17,4 mil. tep, în creștere cu +10,2%.

Hidroelectrica a produs cu 9% mai puțină energie electrică în 2025 – În 2024 scăderea a fost de 21%


***

Urmărește-ne pe Google News
