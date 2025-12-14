A 5-a zi de manifestații pentru independența Justiției – Petiție adresată președintelui și premierului – Apel semnat de 800 de magistrați

Peste 10.000 de persoane au demonstrat duminică seara în Capitală și în alte câteva orașe cerând modificarea legilor Justiției, pentru asigurarea independenței sistemului și limitarea posibilității unor abuzuri.

În Capitală, oamenii au pornit în marş din Piaţa Universităţii spre Piaţa Victoriei. Un marş similar are loc la Cluj-Napoca, în timp ce la Timişoara protestatarii s-au adunat în faţa Palatului Dicasterial.

La București, oamenii au scandat, ca și în zilele trecute: „Lia, Lia, te paște pușcăria!”, „Vă vedem!”, „Bolojane, du gunoiu, dă-l afară pe Predoiu!”, „Nicușor, nu mai sta! Apără Justiția!”, „Bravo, Raluca Moroșanu!” și „Demisia! Demisia!”.

La Cluj-Napoca, aproximativ o mie de persoane, potrivit unor estimări, participă la un marş, începând din faţa Curţii de Apel. Ei au scandat ”Hoţii, hoţii”, ”Haideţi cu noi, vă fură şi pe voi”, ”Savonea, nu uita, legea nu e sluga ta”.

Demonstranți cer demietrea ministrului Justiției – Radu Marinescu, ministrului de Interne – Cătălin Predoiu, șeful DNA – Marius Voineag și a președintei ÎCCJ – Lia Savonea.

A fost a cincea zi de manifestații declanșate după documentarul Recorder intitulat „Justiția Capturată”, care a dezvăluit mecanismele prin care conducerile instanțelor reușesc să modifice componența completurilor de judecată și să amâne astfel procesele de mare corupție pentru a se ajunge la prescripția faptelor.

Președintele a declanșat consultările pentru modificarea legilor Justiției

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că a văzut integral documentarul Recorder despre justiţie şi anunță că are deja în pregătire un raport referitor la starea justiției și a luptei anticorupție. Şeful statului arată că fără o asumare din interiorul profesiei.

Reamintim că șeful statului declara luna trecută că așteaptă încheierea subiectului pensiilor magistraților, care se află la CCR, pentru a aborda problema esențială, cea a situației din justiție.

Nicușor Dan i-a invitat la Cotroceni, pe 22 decembrie, pe toți actorii din domeniu interesați de o discuție despre situația din domeniu, după ce le-a cerut ca, în prealabil, să îi trimită materiale cu observațiile lor, pentru ca președintele și echipa sa să se pregătească pentru discuție.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a anunțat formarea unui grup de lucru și a spus că cei care au făcut legislația actuală sunt responsabili de ceea ce se întâmplă, fără a da detalii.

Apel semnat de peste 800 de magistrați

O scrisoare deschisă de susținere a colegilor judecători care au denunțat problemele din justiție a fost semnată de peste 800 de magistrați.

Mesajul de solidaritate este semnat de judecători și procurori din întreaga țară, de la DNA, DIICOT, Parchetul General, curți de apel, tribunale și judecătorii, dar și de instanțe militare.

Mesajul de susținere al magistraților, integral:

”Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.”

Printre semnatari se află fosta șefă a DNA, actual procuror șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi:

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod clar că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează disfuncționalități instituționale grave sau abuzuri care afectează funcționarea sistemului de justiție. În cauza Kövesi c. României, Curtea a reținut că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest principiu nu este unul personal, ci unul universal, aplicabil tuturor magistraților care acționează cu bună-credință”.

Petiție adresată președintelui și premierului

De asemenea, a fost lansată petiția „Vrem modificarea Legilor Justiției!”, care a fost semnată de aproape 160.000 de români, până duminică seara.

Textul integral al petiției:

„Noi, semnatarii și semnatarele acestei petiții, vă solicităm să vă asumați ca prioritate modificarea Legilor Justiției. Justiția nu mai este independentă, a ajuns să fie controlată de o mână de magistrați apropiați de politicieni și dirijați de aceștia. Fiecare zi fără reformă înseamnă un nou dosar de corupție închis, un alt cetățean care își pierde accesul la justiție, un alt magistrat onest persecutat.

Domnule președinte Nicușor Dan, domnule premier Ilie Bolojan, v-ați construit imaginea pe ideea de meritocrație, competență și transparență. E momentul să vă asumați prin fapte ceea ce susțineți public și să inițiați modificarea Legilor Justiției printr-o procedură transparentă și onestă.”

Cătălin Predoiu, a cui demitere se cere în stradă, premiat de o organizație a românilor din SUA, pentru contribuția sa la „promovarea statului de drept și a independenței justiției”

Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru de Interne, a primit vineri distincția International Public Service Award la Gala Alianța 2025, desfășurată la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.

El a fost premiat alături de Ion Țiriac.

„Premiul recunoaște o carieră de peste trei decenii în serviciul public, în care Cătălin Predoiu s-a remarcat prin promovarea statului de drept și a independenței justiției. În mandatele sale de ministru al justiției, acesta a coordonat modernizarea sistemului judiciar românesc, aliniindu-l la standardele europene prin creșterea transparenței, întărirea mecanismelor anticorupție și introducerea unor soluții digitale menite să îmbunătățească accesul la justiție”, menționează un comunicat al ascoiației.

Între timp, la București, protestatarii îi cer premierului demiterea lui Cătălin Predoiu, cel care a modificat în 2022 legile justiției, când deținea portofoliul de profil, modificări despre care Forumul Judecătorilor spune că au dus la situația actuală din sistem.

Alianța este o organizație non-profit națională din Statele Unite, dedicată consolidării legăturilor culturale, economice și de securitate dintre România și SUA.

