cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

28 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

9 mari bănci europene își unesc forțele pentru a emite un instrument digital de plată denominat în euro

Rss
De Alexandra Pele

28 septembrie, 2025

ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International (RBI) și-au unit forțele pentru a lansa un stablecoin denominat în euro, conform reglementărilor MiCAR. Acest instrument digital de plată, bazat pe tehnologia blockchain, este creat cu obiectivul de a deveni un standard european de încredere pentru plăți în ecosistemul digital.

Stablecoin-ul va asigura plăți și decontări aproape instant și cu costuri reduse. Acesta va permite acces 24/7 la plăți transfrontaliere eficiente, plăți programabile și îmbunătățiri în gestionarea lanțului de aprovizionare și decontarea activelor digitale, de la valori mobiliare la criptomonede.

Stablecoin-ul va fi reglementat prin „Regulamentul privind piețele de cripto-active” (MiCAR) al UE și se estimează că va fi emis în a doua jumătate a anului 2026. Consorțiul stablecoin, cu băncile menționate ca membri fondatori, a înființat o nouă companie în Țările de Jos, urmând să fie licențiată și supravegheată de Banca Centrală Olandeză ca instituție emitentă de e-money. Consorțiul este deschis și altor bănci care doresc să se alăture. Un CEO urmează să fie numit în viitorul apropiat, sub rezerva aprobării de către autoritățile de reglementare.


Inițiativa va oferi o alternativă europeană reală la piața de stablecoin-uri dominată de SUA, contribuind la autonomia strategică a Europei în domeniul plăților. Băncile din consorțiu vor putea oferi servicii cu valoare adăugată, precum Stablecoin Wallet și custodie.

„Stablecoin-urile reprezintă o pilon important al strategiei noastre privind activele digitale. Credem că acestea au potențialul de a transforma procesele interne și de a oferi clienților noștri tranzacții și opțiuni de plată mai rapide și mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Am aderat la acest consorțiu deoarece suntem convinși de avantajele ca mai multe bănci să emită stablecoin-uri. Prin valorificarea rețelelor noastre, consolidarea resurselor, distribuirea riscurilor și îmbunătățirea lichidității, putem crea un ecosistem care valorifică oportunitățile oferite de MiCAR-ul european,” a declarat Johann Strobl, CEO-ul RBI.

(Citește și: ”BCE țintește adoptarea euro digital pentru a contracara creșterea popularității stablecoins, cu baza în dolarul american”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

BCE țintește adoptarea euro digital pentru a contracara creșterea popularității stablecoins, cu baza în dolarul american

 

BCE țintește adoptarea euro digital pentru a contracara creșterea popularității stablecoins, cu baza în dolarul american

 

Piața critpo depășește pragul de 4 trilioane de dolari – Fluxurile se mută dinspre portofelele individuale către investitori instituționali

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți