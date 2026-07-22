9 companii românești sunt în proces de extindere internațională după a doua ediție a MoonShotX

Raiffeisen Bank România și InnovX anunță primele rezultate ale ediției MoonShotX 2025–2026. La scurt timp de la încheierea etapei internaționale a programului MoonShotX, 9 companii au trecut deja la acțiuni concrete de internaționalizare. Acestea au dezvoltat oportunități comerciale, parteneriate, proiecte pilot, contacte de distribuție, perspective de intrare pe noi piețe sauanalize privind infrastructura necesară pentru extindere pe piețe externe.

„Rezultatele din ediția a doua a MoonShotX arată, o dată în plus, că România are companii capabile să concureze în piețe mature și să propună modele de business relevante la nivel internațional.

Pentru Raiffeisen Bank România, susținerea acestor companii este parte din rolul nostru de partener al economiei reale și de promotor al diplomației economice, prin care conectăm antreprenori, capital, expertiză și ecosisteme externe, astfel încât business-urile românești să poată crește dincolo de piața locală, a declarat Cristian Sporiș (foto), Vicepreședinte, Divizia Corporate Banking & Investment Banking, Raiffeisen Bank România.

Componenta internațională a programului a inclus 18 evenimente și sesiuni de business, sesiuni de mentorat 1:1, peste 250 de întâlniri și interacțiuni de business, discuții cu potențiali clienți, parteneriate și contacte relevante pentru intrarea pe piețe noi în cele patru piețe țintă: Austria, Marea Britanie, Statele Unite și Japonia.

„Pentru o companie precum Wolf-e Robotics, valoarea MoonShotX a constat în informație. Delegațiile internaționale ne-au oferit o perspectivă reală și comparativă asupra piețelor unde platforma noastră s-ar putea scala cu adevărat, iar SUA a ieșit pe primul loc, de departe. De atunci, am dezvoltat o strategie formală de intrare pe piață (go-to-market) axată pe această regiune, susținută de relațiile pe care MoonShotX a ajutat să le punem în mișcare. Acesta este randamentul pe care îl căutam”, a declarat Ștefan Toma, Co-Fondator & CEO, Wolf-e Robotics, participant la a ediția a doua a MoonShotX.

În total, la faza de internaționalizare a programului au participat 15 companii, printre care Quartz Matrix, Verla, IPP Group, Digital Valley, mindit.io, Parapet, Wolf-e Robotics, Future Work Force (parte din grupul AROBS), BitStone, Datacor, Idicel, Frontera Trading, IV Future, Electroprecizia, Scamy.io și Grupul Printco & Editura Gama.

În cadrul acestor sesiuni, companiile au avut acces la ecosisteme de business relevante pentru planurile lor de creștere, la discuții cu potențiali parteneri, clienți și investitori, precum și la expertiză aplicată privind cerințe legale, conformitate, modele de parteneriat și adaptarea strategiilor de extindere la specificul fiecărei piețe.

„Etapa de internaționalizare a fost un succes pentru MoonShotX și, mai ales, pentru companiile care au avut curajul să își testeze ambițiile în piețe internaționale mature și competitive. Ne-am întors din cele patru delegații cu oportunități concrete de scalare, discuții comerciale aflate în desfășurare, parteneriate în curs de dezvoltare și strategii de extindere mult mai bine conturate. A fost o onoare să lucrăm alături de companii românești atât de ambițioase și să putem contribui, prin program, la procesul lor de creștere. Un moment cu adevărat impresionant al acestei ediții a fost delegația din Japonia, unde am reunit peste 60 de reprezentanți ai ecosistemului local: companii, investitori, experți și organizații relevante, demonstrând că soluțiile și antreprenorii români pot genera interes real chiar și într-una dintre cele mai exigente piețe din lume. Oportunitățile caută oameni pregătiți, iar antreprenorii din MooshotX sunt pregătiți”, a declarat Diana Dumitrescu, CEO, InnovX.

Rezultatele celei de-a doua ediții completează impactul primei ediții MoonShotX, în urma căreia 5 companii au intrat în proces de extindere internațională, 4 în Marea Britanie și una în Statele Unite. Cumulate, cele două ediții MoonShotX au susținut 14 companii românești în procesul de internaționalizare.

„Cel mai valoros lucru pe care l-am câștigat prin MoonShotX a fost încrederea că strategia noastră poate funcționa și într-un context internațional. Experiența din Marea Britanie ne-a oferit claritatea de care aveam nevoie pentru a consolida dezvoltarea Euro Team Ltd. și pentru a continua procesul de internaționalizare cu obiective bine definite și parteneriate construite pe termen lung”, a declarat Octavian Blajan, CEO, Euro Team GB Spedition și parte din prima ediție a MoonShotX.

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