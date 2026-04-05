Buget 2026 – Cele aproape 8 mld. lei venituri ale Bucureștiului au fost distruite primăriilor pe formula veche. Cătălin Drulă critică neaplicarea refendumului privind bugetul Capitalei

Municipiului București îi vor reveni 3,6 miliarde lei, din cele aproape opt miliarde venituri rezultate din cota de 85% din impozitul pe venit colectat, conform unei hotărâri aprobate joi de către Consiliul General al Municipiului București.

Proiectul de buget pe 2026 a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară și a fost adoptat cu 41 de voturi pentru și 7 abțineri, relatează Agerpres.

Cum se distribuie cele 7,9 miliarde de lei:

Sectorul 1 – 532,9 milioane lei

Sectorul 2 – 691,7 milioane lei

Sectorul 3 – 873,3 milioane lei

Sectorul 4 – 776,8 milioane lei

Sectorul 5 – 646,2 milioane lei

Sectorul 6 – 806,7 milioane lei

Municipiul București – 3,61 miliarde lei

Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea serviciilor publice,a proiectelor de infrastructură și cofinanțarea investițiilor, inclusiv a celor realizate din fonduri europene.

Repartizarea s-a făcut pe baza solicitărilor trimise de sectoare și a estimărilor Ministerului Finanțelor.

Cătălin Drulă acuză neaplicarea referendumului

Deputatul USR Cătălin Drulă l-a acuzat pe Ciprian Ciucu, primarul general, că modelul de alocare este cel tradițional, nu pe formula votată de cetățenii Capitalei la referendumul din 2024.

Deși hotărârea aparține de formă Consiliului General, decizia este similară celei luate anterior de „guvernele care au lăsat fără bani” Capitala, explică deputatul USR.

„Primarul Ciucu a propus azi o împărțire a impozitului pe venit între municipiu și sectoare identică cu cea făcută la guvern în anii trecuți (45% municipiu, 55% sectoare). Astfel, reforma bugetului (și așa implementată doar pe anul 2026) devine o formă fără fond”, a scris Cătălin Drulă, pe Facebook.

Cătălin Drulă: Împărțirea bugetului, rezultatul unei înțelegeri între PSD și PNL

„La mijloc se pare că este o înțelegere PNL – PSD care au bătut palma pe moment la Capitală. Ar fi existat o majoritate de dreapta în Consiliu fără PSD, care ar fi putut vota un buget corect, bazat pe nevoile și proiectele reale. A fost înlocuită de această înțelegere. În orice caz, dacă asta e propunerea primarului, atunci lipsa resurselor nu mai poate fi invocată pentru blocajul general al proiectelor mari ale orașului”, a menționat deputatul USR, inițiator al unui proiect de lege pentru implementarea referendumului privind bugetul Capitalei.

Explicațiile lui Ciprian Ciucu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara recent că primăriile de sector ar trebui să beneficieze în 2026 de o cotă din impozitul pe venit stabilită la un nivel comparabil cu cel din execuția bugetară aferentă anului trecut.

În opinia sa, o reîmpărțire radicală a banilor pentru primăriile din Capitală ar reprezenta „o mare greșeală”, întrucât aprobarea s-ar lungi prin prezentarea a fiecărui proiect în parte, de către primării, pentru a justifica solicitarea de finanțare.

„Sectoarele vor avea o creștere undeva de 5%, iar PMB va avea o creștere mai mare, pentru că deja aveam niște bani puși deoparte prin legea bugetului de stat. Dacă ne apucăm să discutăm acum că ‘Eu am proiectul X, iar celălalt primar de sector are proiectul Y’, că unul vrea să facă un pod, altul vrea să facă un parc, altul vrea să facă un spital și așa mai departe, nu o să mai terminăm niciodată această discuție. De aceea, propunerea mea este să ne raportăm la execuția de anul trec”, a explicat Ciprian Ciucu.

