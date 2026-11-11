Ce cred europenii despre tranziția energetică: Reducerea puterii de cumpărare schimbă prioritățile în UE – Sondaj BEI

Un procent de 80% dintre români se tem de riscul ca prețurile la energie și costul de trai să crească pe termen lung, în cazul în care tranziția energetică din Uniunea Europeană avansează prea lent, conform unui sondaj realizat de Banca Europeană de Investiții (BEI).

Trei din patru români afirmă că tranziția energetică reprezintă o urgență pentru țara lor, în linie cu media europeană. Întrebați ce s-ar întâmpla dacă UE ar avansa prea încet în ceea ce privește tranziția energetică, cu mai multe răspunsuri posibile, 8 din 10 români consideră că o creștere pe termen lung a prețurilor la energie și a costului de trai reprezintă un risc.

Totodată, dependența mai mare de petrolul și gazul din import a fost semnalată ca risc de 74% dintre respondenți. De cealaltă parte, doi din trei români menționează că s-ar simți mai mândri că sunt europeni dacă UE ar deveni independentă din punct de vedere energetic.

„Gospodăriile românești au simțit impactul creșterii prețurilor la energie asupra puterii lor de cumpărare mai acut decât oricare altele din Europa (…) Consolidarea securității aprovizionării și producerea unei cantități mai mari de energie curată la nivel național pot contribui la asigurarea unei energii mai fiabile și mai accesibile pentru familiile din România”, a declarat Ioannis Tsakiris, vicepreședinte BEI.

Reducerea puterii de cumpărare schimbă prioritățile în UE

Întrebați ce se așteaptă să aducă tranziția energetică, 79% dintre români menționează prețuri mai stabile sau mai scăzute, 75% vorbesc despre dependență redusă de petrolul și gazul din import, iar 67% se uită spre încetinirea schimbărilor climatice.

În fiecare stat membru, majoritatea populației se așteaptă ca aceasta să încetinească schimbările climatice, de la 58% în Estonia până la 87% în Ungaria.

Realizat de Ipsos BVA pe un eșantion de 23.000 de persoane în toate cele 27 de state membre ale UE, sondajul vine într-un moment în care creșterea prețurilor la energie a redus semnificativ puterea de cumpărare a opt din zece români.

Toate cele trei beneficii așteptate de la tranziția energetică sunt menționate de o majoritate, însă ordinea lor s-a schimbat față de 2022. În urmă cu patru ani, încetinirea schimbărilor climatice era beneficiul menționat cel mai frecvent în România și în 18 alte state membre, reducerea importurilor de petrol și gaze în opt state, iar prețurile mai stabile sau mai scăzute la energie nu au fost menționate în niciun stat.

Astăzi, prețurile mai stabile sau mai scăzute la energie ocupă primul loc în România și în alte șapte state membre, dependența redusă în 16, iar clima în trei.

Creșterea prețurilor la gaze, combustibili, păcură sau energie electrică a redus „semnificativ” puterea de cumpărare a opt din zece români (80%) în ultimele 12 luni, comparativ cu o medie UE de 60%.

Circa 34% dintre respondenți au menționat un impact „foarte semnificativ” al prețurilor la energie asupra puterii lor de cumpărare, comparativ cu o medie de 20% în UE.

Pentru a-și acoperi cheltuielile pe fondul creșterii prețurilor, 55% afirmă că și-au redus cheltuielile zilnice pentru alimente sau sănătate, comparativ cu o medie UE de 38%. În același timp, 27% dintre români afirmă că au redus temperatura de încălzire a locuinței.

Pentru unii, creșterea prețurilor la energie a însemnat mult mai mult decât simple reduceri: 27% afirmă că s-au îndatorat, au solicitat ajutor financiar sau au amânat plata unei facturi de energie, comparativ cu o medie UE de 16%.

Creșterea prețurilor a schimbat modul în care folosesc mașina pentru șapte din zece români. Circa 29% au redus deplasările cu mașina pentru nevoi precum cumpărăturile, programările la medic sau rezolvarea unor probleme administrative.

Mai mult, 47% au renunțat la o vacanță sau la o vizită la familie și prieteni, 19% conduc acum cu viteză mai mică pentru a economisi combustibil, iar 32% au renunțat la deplasările cu autoturismul personal în favoarea mijloacelor de transport în comun sau a mersului cu bicicleta.

Cetățenii vor o industrie europeană competitivă

Circa 79% dintre români doresc ca energia cu emisii scăzute de carbon să fie considerată o prioritate în cadrul tranziției energetice. Astfel, 46% dintre români pun pe primul loc energia solară, 26% mizează pe energia eoliană, iar 24% consideră că gazul este prioritar.

Întrebați care ar trebui să fie abordarea prioritară în UE în ceea ce privește tranziția energetică, 55% dintre români ar prefera să se construiască o industrie europeană, chiar dacă acest proces ar dura mai mult.

În același timp, 34% ar implementa mai rapid tehnologii curate, folosind echipamente importate. Fabricarea în Europa reprezintă abordarea preferată în toate cele 27 de state membre.

Majoritatea românilor (54%) ar prefera ca țările UE să își pună în comun resursele pentru a finanța investițiile. În toate cele 27 de state membre, europenii preferă să își pună în comun resursele.

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