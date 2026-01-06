71% din români consideră necesară înarmarea rapidă a României, iar aproape 50% sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu – sondaj Avangarde

Aproximativ 49% din români cred că ar trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu, iar o majoritate semnificativă de 71% consideră că România ar trebui să se înarmeze rapid, conform unui sondaj de opinie realizat de Avangarde în perioada 27 – 30 decembrie 2025.

Cercetarea sociologică pe tema percepțiilor asupra securității regionale, în contextul conflictului din Ucraina și al relațiilor cu puteri precum SUA, NATO și Rusia a fost realizată pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte, neinstituționalizate, prin telefon (CATI), iar datele au fost ponderate pe criterii de gen și nivel de educație.

Marja de eroare este de ±3,4%.

Sondajul arată că românii sunt preocupați de securitatea regională și au încredere în NATO ca principal garant al apărării, dar în contextul actual, mulți consideră că ar trebui reinstituit serviciul militar obligatoriu și ar fi nevoie urgentă de consolidarea capacității de apărare prin înarmare rapidă.

România trebuie să se înarmeze rapid

O majoritate covârșitoare consideră că România ar trebui să se înarmeze rapid, consideră românii:

71% sprijină această măsură

22% sunt împotrivă

7% nu au răspuns

75% din locuitorii din urban sunt favorabili înarmării, față de 60% în mediul rural.

Serviciul militar obligatoriu

49% dintre respondenți sunt în favoarea acestei măsuri

47% se opun

4% nu au răspuns

În urban, 57% sunt favorabili, comparativ cu 48% în rural.

Încrederea în NATO

În cazul unui eventual atac al Federației Ruse:

74% dintre români sunt convinși că România ar fi apărată de NATO

17% nu cred acest lucru

9% nu au răspuns

În orașe, procentul celor care au încredere în NATO urcă la 78%, iar în mediul rural este de 62%.

Relațiile bilaterale cu SUA

Doar 36% dintre români sunt mulțumiți de nivelul relațiilor bilaterale cu Statele Unite

56% nu sunt mulțumiți

8% nu au răspuns

În mediul urban, 31% se declară satisfăcuți, în timp ce în rural acest procent crește la 42%.

Pacea din Ucraina în condițiile SUA

68% consideră că, dacă pacea în Ucraina ar fi negociată în condițiile impuse de Statele Unite, aceasta ar trebui semnată

18% se opun

14% nu au exprimat o opinie

În mediul urban, 70% sunt de acord, comparativ cu 61% în rural.

Relațiile economice cu Rusia

48% din respondenți consideră că România nu ar trebui să dezvolte relații mai apropiate cu Rusia

49% sunt favorabili unor astfel de relații

3% nu au răspuns

În urban, 55% se opun apropierii economice de Rusia, comparativ cu 36% în rural.

