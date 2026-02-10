România – parte în proiectul NanoIC, linia pilot a EU Chips Act. Investiția europeană totală este de 2,5 mld euro, din care 700 mil. sunt investite de UE

Uniunea Europeană a lansat cea mai mare linie pilot a Chips Act, NanoIC, la IMEC Leuven, o etapă importantă pentru dezvoltarea și producția europeană de semiconductori.

România participă în proiect prin Centrul de Strategii pentru Nanotehnologie și Tehnologii Avansate (CSSNT).

Cu o investiție totală de 2,5 miliarde de euro, facilitatea a primit 700 de milioane de euro din fonduri UE, 700 de milioane de euro de la guvernele naționale și regionale, iar restul – de la ASML și alți parteneri din industrie. România este parte în acest proiect prin Centrul de Strategii pentru Nanotehnologie și Tehnologii Avansate (CSSNT).

Importanța proiectului

NanoIC va accelera dezvoltarea tehnologiei semiconductorilor de nouă generație, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a vehiculelor autonome, a asistenței medicale și a tehnologiei mobile 6G, menționează un comunicat al Comisiei Europene.

NanoIC este prima facilitate europeană care utilizează cea mai avansată mașină de litografie cu ultraviolete extreme, concentrându-se pe proiectarea și producția de cipuri folosind tehnologie de peste doi nanometri. Acest lucru reprezintă un progres semnificativ în tehnologia europeană de producție a semiconductorilor.

Vicepreședintele executiv Henna Virkkunen, prim-ministrul belgian Bart De Wever și ministrul-președinte al Flandrei Matthias Diependaele au inaugurat facilitatea, care va permite cercetătorilor și companiilor să testeze noi modele de cipuri, echipamente și procese la o scară aproape industrială înainte de producția în serie.

Țintele NanoIC

Linia Pilot NanoIC vizează dezvoltarea modulelor pe tehnologie de sub 2nm pentru îmbunătățirea performanței tehnologiei actuale, prin remodelarea arhitecturii tranzistorului și introducerea de materiale disruptive și a altor opțiuni tehnologice de procesare.

Principalele tehnologii dezvoltate trebuie să fie aliniate cu cerințele tehnologice avansate menționate în roadmap-urile internaționale de cercetare la nivel de dispozitiv (logică, memorie) și de interconectare.

Acestea vor fi realizate printr-o interacțiune puternică între echipele de procesare și de proiectare pentru a optimiza performanța SoC sub 2nm și pentru a furniza PDK-uri de cercetare pentru fiecare tehnologie. SoC-urile bazate pe noduri electronice de sub2 nm vor crea noi oportunități pentru industria europeană a semiconductorilor.

România, în proiect

Proectul este dezvoltat pe principiul accesului liber, start-up-urile, cercetătorii, IMM-urile și marile organizații putând utiliza facilitățile NanoIC.

Găzduit de IMEC (Belgia), printre partenerii săi se numără:

CEA-Leti (Franța)

Fraunhofer (Germania)

VTT (Finlanda)

CSSNT (România)

Tyndall National Institute (Irlanda).

Rolul CSSNT-UNSTPB (România) în consorțiul NanoIC

România participă prin Centrul de Strategii pentru Nanotehnologie și Tehnologii Avansate (CSSNT).

În cadrul NanoIC, contribuția României se concentrează pe:

CSSNT contribuie la partea de proiectare a circuitelor integrate de înaltă complexitate. Înainte ca un cip să ajungă în mașina de litografie din Belgia, el trebuie proiectat și simulat virtual.

O specializare a cercetării românești este integrarea senzorilor inteligenți pe cipuri (Sensing-on-Chip), esențiali pentru industria auto și sănătate.

CSSNT funcționează ca un „hub”. Prin intermediul lor, universitățile din România (cum ar fi Politehnica București) și start-up-urile autohtone pot obține acces la infrastructura de miliarde de euro de la IMEC, pe care altfel nu și-ar permite-o.

Cele cinci linii-pilot ale Chips for Europe – 3,7 mld. euro

Concepute pentru a transfera tehnologiile de cipuri din laborator în fabrică, liniile-pilot sunt un pilon-cheie al inițiativei Chips for Europe din cadrul Chips Act.

Ele vor consolida poziția jucătorilor europeni în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori și vor fi deschise partenerilor de încredere, susținând baza industrială și competitivitatea Europei, ajutând totodată la reținerea și atragerea talentelor.

Cele cinci linii-pilot – NanoIC, FAMES, APECS, WBG și PIXEurope – din cadrul Chips Act reprezintă împreună o investiție combinată (UE și națională) de 3,7 miliarde euro, făcând legătura între excelența în cercetare a Europei și aplicațiile industriale.

Deschiderea liniei-pilot NanoIC urmează inaugurării FAMES din 30 ianuarie.

Începerea activității operaționale a acestor infrastructuri este o etapă esențială în consolidarea suveranității semiconductorilor și a bazei industriale a Europei.

Deschiderea NanoIC coincide cu angajamentul Comisiei față de industrie și părțile interesate privind revizuirea Chips Act 2.0.

