7 decembrie – data alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, stabilită în coaliție

Coaliția de guvernare a stabilit în ședința de marți ca alegerile locale parțiale să aibă loc pe 7 decembrie, conform unor surse Agerpres. La aceeași dată s-ar putea organiza și referendumuri locale privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, așa cum au propus PNL și USR.

Ultimul subiect urmează să mai fie dezbătut în coaliție, nefiind stabilit nimic deocamdată.

HG privind stabilirea datei alegerilor trebuie adoptată cu cel puțin 30 de zile înainte de data scrutinului, astfel că executivul urmează să aprobe în perioada următoare calendarul electoral oficial.

La ședința de marți au participat și Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, candidații PNL, respectiv PSD, la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

Discuțiile privind participarea formațiunilor din coaliție la alegerile pentru București

Alegerile locale urmează să fie organizate din nou în mai multe unități administrativ-teritoriale, inclusiv pentru Primăria Capitalei.

Solicitările și deciziile privind participarea la alegerile din Capitală

În interiorul coaliției au existat discuții privind formula politică pentru aceste alegeri, iar PSD a susținut ca fiecare partid să aibă propriul candidat.

PSD a cerut completarea programului de guvernare cu o anexă care să garanteze că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea celuilalt la alegerile pentru Primăria Capitalei. Solicitarea PSD a fost respinsă. Social-democrații au acuzat de mai multe ori un candidat unic al PNL și USR echivalează cu excluderea PSD de la guvernare.

Liderii coaliției au convenit ca fiecare partid să aibă propriul candidat la alegerile din 7 decembrie și că nu se vor ataca în campanie. Conducerile partidelor vor fi responsabile de respectarea acestei reguli.

Conform Digi24, liderii coaliției s-ar fi certat dur pe reforma pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a admis argumentele privind procedura de adoptare a proiectului de lege.

Reprezentanții PSD ar fi ieșit din ședință după ce premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost de acord să organizeze un grup de lucru separat pentru legea care ar reduce pensiile magistraților, propunere prezentată de Sorin Grindeanu.

În ședința coaliției s-au mai discutat reforma administrației locale și problema majorării salariului minim garantat în plată, fără a se ajunge la o conluzie.

