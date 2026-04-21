68% din bugetul Capitalei, alocat pentru funcționare – investițiile în pondere de 32%, record istoric

Din totalul de 8,4 miliarde de lei, aproximativ 68% este distribuită pentru funcționarea PMB și a companiilor și instituțiilor subordonate, conform proiectului de buget pentru anul 2026, pus în dezbatere.

Totalul este puțin în creștere față de 2025, când bugetul s-a ridicat la 8,09 miliarde lei.

Repartizarea fondurilor, pe marile capitole:

Sectiunea dezvoltare (ivestiţii): 2.7 miliarde, adică 32%. Acesta este un record istoric, reprezentând dublul față de 2025 (când au fost doar 0,96 miliarde lei).

Sectiune functionare: 5.7 miliarde ceea ce rezulta 68%.

În 2025, execuţia bugetară a arătat că doar 0.96 miliarde lei, adică 16%, s-au dus către investiţii, conform primarului general, Ciprian Ciucu:

”Îmi doresc că în următorii ani să ajungem să avem cca. 50% pentru dezvolatare, dar pentru acest lucru trebuie să existe reforme reale: în STB, companie din subordina Consiliului General (nu a primarului), cu mari probleme de eficienţă şi în Termoenergetica, companie cu probleme structurale, în mare parte datorate faptului că avem un cost de producţie foarte mare la nivelul Elcen, companie din subordinea Min. Energiei. De asemenea, trebuie să contiunuăm investiţiile în reţeau de termoficare pentru a limita propriile noastre pierderi din reţeau de distribuţie)”.

Acesta menţionează că dacă s-ar scoate din ecuaţie subvenţiile, ponderea investițiilor ar fi de circa 50% din buget.

Printre cele mai importante investiții programate anul acesta:

Continuarea reabilitării sistemului de termoficare (proiect de 1,3 miliarde euro deja în derulare).

Infrastructură rutieră, pasaje, rețele de utilități, proiecte europene etc.

Cum se formează bugetul Capitalei

Din impozitul pe venit (85 % din ce se colectează în București) s-au repartizat deja 7,94 miliarde lei (perioada aprilie – decembrie 2026) prin hotărâre a Consiliului General din 2 aprilie:

PMB primește 3,61 miliarde lei (aprox. 45 %).

Restul merge la cele 6 sectoare (Sector 3 – 873 mil., Sector 6 – 807 mil. etc.).

În plus, 14 % din impozitul pe venit (fondul de solidaritate) rămâne anul acesta la PMB (aproximativ 1,5 miliarde lei în plus față de 2025). Este o noutate importantă din Legea bugetului de stat 2026 și o aplicare parțială a referendumului din 2024 pentru buget unic metropolitan.

Joi, 30 aprilie, ora 12.00 în Sala de Consiliu a PMB are loc o dezbatere pe tema bugetului.

****