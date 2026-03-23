Boicotarea anunțată de sindicate a eșuat – Doar 63 de licee nu participă la simularea examenului de bacalaureat

În peste 95% dintre unitățile de învățământ se organizează, începând de luni, simularea examenului de Bacalaureat, anunță Ministerul Educației, în contextul în care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret au îndemnat profesorii să boicoteze aceste testări.

Astfel, doar 63 de licee, adică 4,41% din numărul total de unități de învățământ, au anunțat că nu participă la simulare.

Luni are loc prima probă scrisă – simularea la Limba și literatura română.

Situația:

Simularea este organizată în 1.364 (95,59%) unități de învățământ.

Numărul (estimativ) de elevi înscriși în platformă până la momentul raportării este de peste 143.000.

Peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.

Simularea se desfășoară în perioada 23 – 26 martie.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

