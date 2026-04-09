600 de posturi noi la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru reducerea deficitului major de personal semnalat de Banca Mondială și Comisie

Numărul angajaților Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va crește cu 600 de posturi, pentru a reduce deficitul major de personal semnalat de Banca Mondială şi Comisia Europeană. Memorandumul aprobat în ședința de joi a Guvernului nu are nici un impact asupra bugetului de stat, finanţarea provenind integral din Fondul Social European Plus, până în anul 2029.

În prezent, ANOFM are 2.130 de angajați, la o populație de 19 milioane de locuitori și aproximativ 8 milioane de persoane active, mult sub nivelul instituțiilor similare din alte state europene:

Cehia – 10.851 angajați

Slovacia – 4.175 angajați

Ungaria – 4.000 angajați

Portugalia – 3.445 angajați

Bulgaria – 3.000 angajați.

Modernizarea serviciilor de Ocupare

În contextul reformei administrației publice, o parte dintre cele 600 de posturi vor putea fi ocupate prin transferul funcționarilor publici din alte instituții, măsură care valorifică experiența profesională existentă, optimizează utilizarea resurselor umane, reduce presiunea asupra recrutării și contribuie la consolidarea capacității instituționale, integrând astfel modernizarea Serviciului Public de Ocupare în procesul mai amplu de reformă a administrației publice.

Scopul angajărilor – implementarea proiectelor ANOFM

Noii angajați vor sprijini implementarea proiectelor ANOFM, agențiilor teritoriale de muncă, ale celor opt centre regionale de formare profesională a adulților și Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu, inclusiv SMART-SPO, în valoare de 183 milioane euro.

Impactul măsurii constă în:

furnizarea de servicii personalizate pentru șomeri, angajatori și persoane inactive

reducerea deficitului structural de personal, modernizarea serviciilor publice de ocupare

creșterea participării femeilor la formare profesională

atingerea unei rate de ocupare de 75% până în 2027

sprijin suplimentar pentru tineri NEET (crae nu sunt angajați și nici cuprinși într-un sistem de educație), persoane cu dizabilități, romi și alte grupuri vulnerabile

dezvoltarea unor servicii dedicate IMM-urilor și start-up-urilor.

Țintele asumate în proiect:

21.000 de angajatori noi atrași în servicii;

275.000 de persoane inactive identificate și înregistrate;

1.840 de angajați formați.

****