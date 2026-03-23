Primarul Băluță pregătește subvenții la carburanți pentru posesorii de mașini din Sectorul 4

Primarul Daniel Băluță propune suspendarea taxei de regenerare urbană începând cu 1 aprilie și acordarea unui sprijin pentru carburanți locuitorilor Sectorului 4 care îndeplinesc anumite condiții.

Ajutorul pentru carburanți ar urma să fie de 200 de lei și se va acorda o dată la două luni, în următoarea jumătate de an.

„Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4, cei care au domiciliu aici de mai mult de un an. Ne adresăm celor care au loc de muncă, pentru că este extrem de important să şi-l menţină. Ne adresăm celor care deţin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 de centimetri cubi şi cu un venit pe membru de familie mai mic de 5.000 de lei. (…) Este un ajutor care se primeşte în felul următor: timp de şase luni de zile, o lună da, una nu”, a declarat primarul Daniel Băluţă, explicând condițiile pentru subvenție.

Între 20.000 şi 30.000 de familii ar putea beneficia de acest sprijin financiar, conform estimării Primăriei Sectorului 4.

„Scopul pe care îl avem, pe lângă dezvoltarea lucrărilor de infrastructură în Bucureşti, (…) este acela ca, într-o asemenea situaţie în care România se găseşte astăzi, o situaţie de criză, să putem să generăm cât mai multe locuri de muncă bine plătite, astfel încât atât oamenii, cât şi firmele să poată aduce plusvaloare bugetului naţional. (…) Nu ne putem opri aici, tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%, inflaţia este de 10%, taxele şi impozitele au crescut, astfel încât pentru cetăţenii Sectorului 4 am venit în întâmpinarea acestei situaţii extrem de delicate şi extrem de grave cu încă două măsuri. Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană, începând cu data de 1 aprilie”, a precizat Băluţă, cu prilejul unei vizite făcute la şantierul de la Planşeul Unirii.

Cele două măsuri vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 4 într-o şedinţă ce va fi convocată în perioada imediat următoare, astfel încât sprijinul să ajungă cât mai rapid la cetăţeni, a mai spus primarul.

****