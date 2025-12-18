60 mil. euro, fonduri europene pentru plata burselor sociale a 40.000 de studenți români

Comisia Europeană a aprobat utilizarea a 60 de milioane de euro din Fondul Social European Plus (FSE+) pentru finanțarea burselor sociale destinate studenților din România.

Acești bani vor sprijini aproximativ 40.000 de studenți pe parcursul a nouă luni ale anului universitar 2025 – 2026, prevenind abandonul școlar și susținând accesul la învățământul superior.

Primele plăți vor fi făcute în februarie 2026 și ele sunt aferente lunii ianuarie.

„O nouă veste excelentă privind banii europeni: alocăm 60 de milioane euro pentru bursele sociale a 40.000 de studenţi din România. Bursele sociale vor continua să fie finanţate cu ajutorul fondurilor europene, printr-o suplimentare de 60 de milioane de euro, bani meniţi să sprijine prevenirea şi combaterea abandonului universitar”, a scris ministrul MIPE, Dragoș Pîslaru, pe Facebook.

„Ce înseamnă asta, în concret? Studenţii din medii vulnerabile şi grupuri dezavantajate îşi vor putea continua studiile. Niciun tânăr nu ar trebui să fie nevoit să renunţe la studii doar pentru că nu îşi mai permite financiar să rămână la facultate”, a spus Pîslaru.

El a adăugat că bursele nu înseamnă doar un sprijin lunar, ci înseamnă generaţii de tineri care rămân să înveţe, îşi finalizează studiile şi devin profesioniştii de care România are nevoie.

