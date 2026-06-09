Parchetul European: Dosarele investigate în România însumează prejudicii totale, privind fondurile europene, de peste 6 mld. euro

Peste șase miliarde de euro este valoarea totală a prejudiciului din cele 535 de dosare cu fonduri europene investigate în România de Biroul Parchetului European (EPPO), conform Raportului pe 2025 al instituției.

Bilanțul: 18 hotărâri definitive, 20 de persoane condamnate

Procurorii EPPO au întocmit 20 de rechizitorii vizând 83 de persoane, la care se adaugă 36 de proceduri simplificate implicând 38 de persoane.

76 de dosare au ajuns în fața instanțelor care au dat 18 hotărâri judecătorești definitive, toate fiind condamnări.

În total, au fost condamnate 20 de persoane, fără a se înregistra nicio achitare.

Au fost emise ordine de înghețare a activelor în valoare de 120,83 milioane euro.

Suma totală a activelor asupra cărora s-a aplicat efectiv sechestrul este de 10,83 milioane euro.

Pe plan extern, România a colaborat activ cu restul birourilor europene, a emis 56 de solicitări de asistență către alte state membre și a răspuns la 79 de solicitări primite.

Activitatea biroului din România este susținută de o echipă formată din 24 de asistenți ai procurorilor europeni delegați și 29 de investigatori dedicați, specializați în combaterea fraudelor financiare complexe.

Tipurile de infracțiuni investigate

Frauda cu cheltuieli non-achiziții: 288 de cazuri (reprezentând 53,83% din totalul dosarelor).

Frauda cu cheltuieli privind achizițiile publice: 250 de cazuri (46,73%).

Infracțiuni indisolubil legate: 104 cazuri.

Corupție: 43 de cazuri.

Frauda cu venituri (TVA și Vamă): 28 de cazuri.

Spălarea de bani: 22 de cazuri.

Participarea la o organizație criminală: 21 de cazuri.

Deturnarea de fonduri : 13 cazuri.

Dezvoltare regională și urbană: 186 de cazuri.

Agricultură și dezvoltare rurală: 101 cazuri.

Ocuparea forței de muncă, coeziune socială și valori: 95 de cazuri.

Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF): 34 de cazuri.

Programe maritime și pentru pescuit: 20 de cazuri.

Prejudiciul la nivel UE din doarele EPPO – 67,27 mld. euro

Până la sfârșitul anului 2025 se înregistraseră 3.602 cazuri active, cu un prejudiciu total estimat de peste 67,27 miliarde euro.

„Este enorm. Din păcate, aceste cifre vor continua să crească în următorii ani. Ce înseamnă ele cu adevărat? În primul rând, că procurorii și personalul nostru lucrează simultan la mii de cazuri. Acest indicator include cazurile de suspiciune de fraudă documentate suficient, săvârșite în principal din 2017 până în prezent, cu o anchetă penală în curs, precum și acțiuni penale în curs în fața instanțelor competente”, a declarat Laura Codruța Kovesi, procurorul șef european, citată în raport.

Statistica

981 de cazuri în curs în materie de fraudă cu TVA și fraudă vamală cu o valoare estimată a prejudiciului de 45,01 miliarde euro

În 2025, cu 275 de rechizitorii depuse (cu 34% mai multe decât în 2024), EPPO a trimis în judecată, în fața instanțelor naționale, mai mulți autori de fraude săvârșite la nivelul UE.

În ultimii doi ani, rata condamnărilor a fost de aproape 95%.

Judecătorii au aprobat ordine de indisponibilizare emise de procurorii europeni delegați pentru 1,13 miliarde euro.

Valoarea activelor indisponibilizate efectiv în cursul anului s-a ridicat la 288,93 milioane euro.

****