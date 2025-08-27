cursdeguvernare

miercuri

27 august, 2025

Stiri

59% din români consideră că mişcarea legionară a fost o organizaţie criminală – sondaj

De Vladimir Ionescu

27 august, 2025

Aproape 30% din românii chestionaţi în cadrul unui sondaj Avangarde spun că mareşalul Ion Antonescu a fost un erou, 35% dintre persoanele cu studii superioare chestionate fiind de acord cu această afirmaţie. Cei care îl consideră criminal de război reprezintă 35%, 41% dintre persoanele cu studii superioare având această opinie.

De asemenea, 59% dintre cei chestionaţi consideră că mişcarea legionară a fost o organizaţie criminală.

La întrebarea ”Din punctul dumneavoastră de vedere mişcarea legionară a fost o organizaţie criminală?”:

  • 59% dintre cei chestionaţi au răspuns afirmativ
  • 17% au răspuns negativ
  • 24% nu ştiu sau nu răspund.

În funcţie de nivelul de educaţie, 73% dintre persoanele cu studii superioare intervievate consideră că mişcarea legionară a fost o organizaţie criminală, în timp ce 14% dintre acestea au o opinie contrară.

Procentele diferă în cazul persoanelor cu studii gimnaziale sau liceale, unde puţin peste 50% consideră mişcarea legionară ca fiind organizaţie criminală, în timp ce 23% dintre cei cu studii gimnaziale şi 17% dintre cei cu studii liceale au o opinie contrară. 

Sondajul a fost realizat în perioada 19 – 28 august, telefonic, pe un eşantion de 1.100 de subiecţi, în vârstă de peste 18 ani. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%.

35% din persoanele cu studii superioare îl consideră erou pe mareșalul Antonescu

  • 29% dintre cei chestionaţi afirmă că mareşalul Ion Antonescu a fost un erou

  • 35% îl etichetează ca fiind criminal de război. 36% dintre cei chestionaţi nu ştiu sau nu răspund la această întrebare

  • 35% dintre persoanele cu studii superioare chestionate, 27% dintre cele cu studii liceale şi 18% dintre cele cu studii gimnaziale îl consideră erou pe Antonescu

  • sunt de părere că Ion Antonescu a fost un criminal de război 41% dintre cei cu studii superioare, 33 % dintre cei cu studii liceale şi 32% dintre cei cu studii gimnaziale

  • nu ştiu sau nu răspund la această întrebare 50% dintre cei cu studii gimnaziale, 40%  dintre cele cu studii liceale şi 24% dintre cei cu studii superioare.


Subiecţii au fost întrebaţi dacă  sunt de acord sau nu cu afirmaţia „Să facem o ţară ca soarele sfânt de pe cer” – reprezentând un slogan legionar – autorii sondajului precizând că nu ştiu dacă respondenţii au asociat sloganul cu Mişcarea Legionară.

50% s-au declarat de acord cu acest slogan, 38% nu au fost de acord, iar 12% nu ştiu sau nu răspund.

Au fost de acord cu afirmaţia 51% dintre cei cu studii superioare, 50% dintre cei cu studii liceale şi 48% dintre cei cu studii gimnaziale.

Nu au fost de acord 41% dintre cei cu studii superioare, 36% dintre cei cu studii liceale şi 38% dintre cei cu studii gimnaziale.

(Citește și: Războiul hibrid al Rusiei dă roade: 65% dintre români cred că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun pentru România – sondaj INSCOP despre o „nostalgie colectivă” ce poate „afecta serios stabilitatea regimului democratic”)

