Peste 57% din atacurile cibernetice din 2025 asupra entităților din UE au fost motivate ideologic – Raportul ENISA

Programele de tip ransomware, exploatarea vulnerabilităților și utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale de către actorii răuvoitori rămân principalele amenințări cibernetice cu care se confruntă organizațiile din UE în perspectiva ultimului trimestru al anului 2026, a avertizat Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), în raportul său anual privind aceste amenințări.

Pe baza obiectivelor evaluate, activitățile cibernetice care vizează sau afectează UE au vizat în principal incidente motivate ideologic (57,3%), urmate de operațiuni cu motivație financiară (29,2%), arată Raportul.

Campaniile de spionaj cibernetic au reprezentat 6,3%. După cum s-a menționat, deși au reprezentat majoritatea incidentelor, incidentele motivate ideologic nu au avut un impact semnificativ sau la scară largă.

Deși reprezintă un număr mai mic, activitățile motivate financiar rămân cea mai gravă amenințare pentru organizațiile din UE pe termen scurt, iar spionajul cibernetic reprezintă o amenințare strategică semnificativă pe termen mediu și lung.

Acest lucru se reflectă și în raportul ENISA privind investițiile în NIS22, în care atacurile DDoS sunt caracterizate drept „zgomot de fond” de către reprezentanții organizațiilor din UE care activează în sectoare NIS cu nivel critic ridicat, în timp ce ransomware-ul domină preocupările organizaționale.

Peisajul general

Administrația publică a rămas sectorul cel mai vizat, reprezentând 32% din incidente, urmată de serviciile pentru întreprinderi, transporturi, producție și finanțe.

Atacurile DDoS cu impact redus, multe dintre ele inițiate de grupuri de hacktiviști ca răspuns la evoluțiile geopolitice, au reprezentat 51% din totalul cazurilor înregistrate.

ENISA a menționat, de asemenea, că în 2025 au fost publicate peste 48.000 de noi vulnerabilități, ceea ce reprezintă o creștere de 22% față de anul precedent.

Estomparea liniei de separație dintre diferite categorii de amenințări

Distincția dintre categoriile de amenințări a continuat să se estompeze. Tehnici, infrastructuri și mecanisme de acces similare au apărut în mod repetat în rapoartele privind criminalitatea cibernetică, hacktivismul și legăturile cu statul, în ciuda diferențelor dintre obiectivele care stau la baza acestora, menționează Raportul ENISA.

Acest lucru a fost ilustrat în mod deosebit de valurile de atacuri DDoS conduse de grupuri hacktiviste pro-ruse în contextul evenimentelor electorale și al evoluțiilor geopolitice, unde activitatea intensificată a fost adesea observată ca un comportament tipic al FIMI, menit să asocieze perturbările cu aspecte ale operațiunilor de informare (a se vedea capitolul privind amenințările hacktiviste ).

O altă ilustrare este utilizarea tehnicilor sau a seturilor de instrumente specifice criminalității cibernetice, precum ransomware-ul și programele de furt de informații, de către grupurile de intruziune cu legături cu statul, așa cum s-a observat în cazul utilizării de către Moonstone Sleet a ransomware-ului Qilin 23 24 25.

Activități statale și amenințări legate de AI

Rusia și China au fost identificate ca fiind țările asociate cel mai frecvent cu incidente cibernetice legate de stat.

Grupurile legate de Rusia s-au concentrat pe ținte din administrația publică, apărare și sectorul energetic, în timp ce activitățile legate de China s-au concentrat pe telecomunicații, industria maritimă, semiconductori și industria prelucrătoare.

Raportul a semnalat, de asemenea, un rol tot mai important al AI în peisajul amenințărilor. ENISA a afirmat că actorii rău intenționați, inclusiv grupurile de intruziune legate de stat și infractorii cibernetici, utilizează din ce în ce mai mult AI atât ca instrument de intensificare a atacurilor, cât și ca țintă de exploatare.

Campaniile străine de manipulare a informațiilor se bazează din ce în ce mai mult pe conținut audio și video sintetic, precum și pe text generat de AI, pentru a-și extinde operațiunile.

Cele mai vizate sectoare

Cele cinci sectoare cele mai vizate din UE includ:

administrația publică (31,8%)

serviciile pentru întreprinderi (8,5 %)

transporturile (8 %)

industria prelucrătoare (6,9 %)

sectorul financiar/bancar (5,6 %).

Entitățile esențiale prezintă 72,9 % din numărul total de incidente înregistrate.

La fel ca în raportul ETL anterior, administrația publică rămâne sectorul cel mai vizat, tabloul amenințărilor fiind influențat în mare măsură de atacurile DDoS motivate ideologic.

Ransomware-ul și criminalitatea cibernetică domină

Pe baza incidentelor observate pe parcursul anului 2025, criminalitatea cibernetică a reprezentat 36% din totalul evenimentelor înregistrate, ransomware-ul constituind aproximativ 40% din incidentele motivate financiar.

Ingineria socială, în special campaniile de phishing îmbunătățite prin seturi de instrumente automatizate și așa-numitele tehnici „ClickFix”, a rămas un punct de intrare principal pentru atacatori.

„Analiza evidențiază modul în care amenințările devin tot mai interconectate și felul în care grupurile de atacanți își extind impactul asupra întregului peisaj al serviciilor și infrastructurilor digitale”, a declarat directorul executiv al ENISA, Juhan Lepassaar.

Agenția a identificat „Smishing Triad”, o operațiune de înșelăciune prin SMS cu legături în China, ca fiind unul dintre cele mai active grupuri de criminalitate cibernetică care operează în blocul UE, cu campanii la scară largă care vizează Irlanda, Franța, Polonia, Germania și Lituania.

Irlanda s-a numărat, de asemenea, printre cele doar opt state membre ale UE vizate de toate cele cinci grupuri de ransomware cele mai active identificate în raport: Qilin, SafePay, Akira, INC Ransom și Hunters International.

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