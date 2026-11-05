Sondaj INSCOP: 54,1% dintre respondenţi cred că instalarea Guvernului Niculescu este un lucru bun, 46,8% spun că va supraviețui până în 2028

Peste 54% dintre români cred că instalarea Guvernului Niculescu este un lucru bun, pentru că a pus capăt crizei politice, iar aproape 47% sunt convinși că acest Cabinet va supraviețui până la alegerile la termen, în 2028, conform unui sondaj Inscop Research.

Principala diferență de percepția privind Guvernul Niculescu se observă în funcție de vârste, nu de educație sau rezidență.

”Instalarea noului Guvern beneficiază de o acceptare socială care depășește granițele electorale ale partidelor ce îl susțin. După o perioadă lungă de turbulențe, o parte importantă a populației privește încheierea crizei politice ca pe un obiectiv necesar, indiferent de preferințele politice. Principala fractură în percepția noului Guvern este mai degrabă generațională decât educațională sau teritorială. Contrastul puternic dintre atitudinile populației vârstnice și cele ale adulților tineri și de vârstă mijlocie sugerează percepții diferite privind stabilitatea politică: pentru cei mai în vârstă, continuitatea instituțională pare să reprezinte o garanție de securitate, în timp ce generațiile active manifestă o neîncredere mai pronunțată în durabilitatea aranjamentelor politice. Pe de altă parte, deși datele arată că societatea își dorește stabilitate, ea rămâne sceptică în privința capacității sistemului politic de a o asigura pe termen lung. Noul Guvern, condus de Luca Niculescu, beneficiază de o acceptare inițială relativ largă, dar nu și de o convingere la fel de solidă că va putea asigura stabilitatea politică până la următoarele alegeri. Concluzia principală este că românii acceptă soluția politică de moment, dar nu sunt pe deplin convinși că sistemul politic a depășit cauzele instabilității, traumele crizei politice prelungite fiind încă mari”, explică Remus Ștefureac.

Încrederea că învestirea Guvernului Niculescu pune capăt crizei politice, mai des întâlnită în rândul votanților PSD și PNL

La întrebarea „Vă rog să vă exprimaţi acordul sau dezacordul cu următoarele afirmaţii: Instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu este un lucru bun deoarece pune capăt crizei politice”:

54.1% dintre cei intervievaţi s-au declarat de acord. 31,1% şi-au exprimat dezacordul faţă de această afirmaţie, iar procentul de non-răspunsuri este de 14.8%.

Susţin că instalarea Guvernului Niculescu pune capăt crizei politice într-un procent mai mare decât media: votanţii PSD şi PNL, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie medie, locuitorii din Bucureşti, angajaţii din sectorul public.

Votanţii AUR, persoanele între 18 şi 44 de ani, cei cu educaţie primară şi angajaţii din sectorul privat îşi exprimă dezacordul faţă de această afirmaţie într-o proporţie mai ridicată decât restul populaţiei.

Alegătorii PSD și PNL, mai înclinați spre a crede că noul executiv va reuși să rămână în funcție până în 2028

La întrebarea „Vă rog să vă exprimaţi acordul sau dezacordul cu următoarele afirmaţii: Guvernul condus de Luca Niculescu va rămâne în funcţie până la alegerile din 2028”:

46.8% dintre respondenţi s-au declarat de acord, în timp ce 40.1% împărtăşesc o opinie contrară. 13.1% reprezintă non-răspunsurile.

Consideră că Executivul îşi va duce mandatul până în 2028 într-un procent mai ridicat decât restul populaţiei: votanţii PSD şi PNL, persoanele de peste 60 de ani.

Votanţii USR şi AUR, persoanele între 18 şi 44 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi din urbanul mare îşi exprimă dezacordul cu privire la această afirmaţie într-o proporţie mai mare decât media.

Metodologia

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvenţial (CATI – CAWI), volumul eşantionului simplu, aleator fiind de 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenţi CATI şi 116 CATI to CAWI.

Eşantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) ale populaţiei neinstituţionalizate din România, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

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