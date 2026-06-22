54 de răniți și 18 dispăruți după explozia de la terminalul de lichefiere a gazelor din Qatar

54 de persoane au fost rănite, iar 18 sunt date dispărute, în urma unei explozii produse duminică la instalația principală de procesare a gazelor naturale lichefiate din Qatar, Ras Laffan, au declarat autoritățile locale.

Un incident produs în timpul operațiunilor pentru repunerea în funcțiune a Centrului Industrial Ras Laffan a dus la o explozie și un incendiu la instalația locală de furnizare a gazelor din Barzan, duminică seara, a anunțat QatarEnergy. Echipele de intervenție de urgență au fost desfășurate pentru a stinge incendiul, care este acum sub control, se precizează în comunicat.

54 de persoane au fost rănite, iar echipele de salvare caută 18 persoane dispărute, a anunțat Ministerul de Interne al Qatarului într-un comunicat. Acesta a atribuit explozia unui „accident tehnic” și a spus că nu există nicio amenințare la adresa siguranței publice.

QatarEnergy nu a specificat care sunt avariile aduse instalațiilor, care furnizează gaze pieței interne.

Un martor ocular a declarat pentru Reuters că anterior s-a auzit o bubuitură puternică în capitala Doha, la sud de instalația de la Ras Laffan.

Instalația de gaze Barzan are o capacitate de 1,4 miliarde de metri cubi pe zi și furnizează gaz natural prin conducte obiectivelor industriale locale și sectorului de generare a energiei din Qatar.

De asemenea, are capacitatea de a produce etan, condensate, gaz petrolier lichefiat și sulf pentru piețele interne și de export.

Instalația este situată în orașul industrial Ras Laffan, principala locație a QatarEnergy pentru producția și exportul de GNL, cu o capacitate totală de producție de 77 de milioane de tone pe an prin intermediul a 14 trenuri.

Două din instalațiile de GNL ale Qatarului și una dintre cele două instalații de lichefiere a gazelor naturale au fost avariate în urma atacurilor din timpul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, distrugând 17% din capacitatea de export de GNL a țării, iar reparațiile se așteaptă să dureze ani de zile.

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