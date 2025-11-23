510 de controale ANAF în derulare la mari companii, săptămâna viitoare vor veni primele rezultate. Președintele Agenției: Verificările fac în baza unor analize de risc

ANAF derulează în prezent 510 controale la marile companii, aceste verificări fiind stabilite ca urmare a analizelor de risc, a explicat președintele instituției, Adrian Nica.

Acesta a mai anunțat că urmează să fie aplicată și procedura prin care conturile contribuabililor cu datorii vor putea fi blocate fără notificare prealabilă persoanei controlate. Astfel, contribuabilul află că este verificat abia spre finalul procedurii.

Primele rezultate ale acestor acțiuni vor fi disponibile săptămâna viitoare.

”Nu avem un robot (care să descopere fraudele – n.r.), sunt mai mulţi indicatori de risc implementaţi la nivelul ANAF în acest proces de digitalizare. Aceşti indicatori nu fac decât să indice steaguri roşii pentru clarificarea anumitor aspecte. De fapt, vorbim de un soft despre care nu o să dau detalii acum, care cuprinde mai multe criterii şi unde sunt predefiniţi diverşi indicatori”, a declarat Adrian Nica, la Antena 3 CNN.

”Facem analize de risc pornind de la conturi bancare versus proprietăţi”, a explicat preşedintele ANAF.

„Cu ajutorul acestor roboți, cum le spuneți, un soft care cuprinde mai multe criterii unde sunt predefiniți cu indicatori care ne permit să comparăm date, informații din situațiile financiare ale contribuabililor, cu ajutorul acestor aplicații pe care le-am implementat, fiind în continuare în procesul de implementare, ANAF urmărește să identifice contribuabilii cu un comportament inadecvat față de ANAF și dorește un mediu de afaceri curat”, a mai explicat Adrian Nica.

ANAF a anunțat recent că urmează o nouă serie de controale la mari contribuabili din domenii economice diverse. Ele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

„Scopul acestor acțiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală”, menționa ANAF.

Verificarea averile afișate pe rețelele de socializare

Întrebat dacă ANAF verifică proprietarii maşinilor de lux, dar şi dacă membrii unor clanuri interlope au depuse declaraţiile de venit la Fisc, Adrian Nica a răspuns: ”ANAF nu ţine o evidenţă pe clanuri interlope, sunt alte instituţii care fac analize aici. ANAF are o evidenţă cu contribuabilii pe care îi avem, avere versus veniturile pe care aceştia le declară”.

Reamintim că în ultimele săptămâni ANAF a declanșat mai multe verificări la firme indicate de analizele de risc ale agenției, fiind identificate prejudici uriașe pe diferite segmente de activitate pentru care existau de mulți ani semnale în presă că ar fi implicate în scheme de evaziune fiscală, cum ar fi casele ede amanet sau firmele de ride-sharing.

