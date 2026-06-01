Aproape jumătate din IMM-urile din România și UE reclamă dificultăți în găsirea lucrătorilor calificați – cât de dificilă este atragerea talentelor din afara UE

Aproape jumătate (49%) dintre întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) din România se confruntă cu dificultăţi în găsirea de lucrători cu competenţele adecvate, puțin peste media UE de 46%, conform unui Eurobarometru publicat luni de Comisia Europeană.

În aceste condiții, statele europene încearcă acoperirea deficitelor cu lucrători din alte țări UE sau din state terțe.

IMM-urile din România, chiar dacă accesează în mai mică măsură lucrători străini, reclamă mai multe probleme cu procedura de angajare a acestora și, în special, cu păstrarea acestora acestora.

Problemele firmelor europene în aducerea unor lucrători străini

Una din şapte întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) a încercat să angajeze lucrători în afara UE în ultimii doi ani.

Dintre cei care au recrutat lucrători din afara UE (14 % din eşantion), 54 % au descris procesul de recrutare ca fiind dificil.

Complexitatea procedurilor administrative şi de imigrare este bariera menţionată cel mai frecvent (31 %), urmată de dificultatea de a găsi candidaţi potriviţi (25 %) şi de depăşirea barierelor lingvistice (24 %), arată Eurobarometrul.

Majoritatea întreprinderilor (85 %-90 %) gestionează în mod direct personalul de recrutare din afara UE.

IMM-urile sunt conştiente într-o măsură limitată de sprijinul public pentru recrutarea internaţională, iar utilizarea agenţiilor private de recrutare este semnificativ mai mare pentru recrutarea internaţională, se mai arată în cercetare.

Întreprinderile consultate sugerează că angajarea în afara UE ar putea fi îmbunătăţită prin sprijin financiar (31 %), informare şi orientare (25 %), asistenţă pentru găsirea candidaţilor (23 %), ajutor pentru integrarea la locul de muncă (20 %) şi sprijin pentru imigraţie şi relocare (18 %).

”IMM-urile sunt vitale pentru economia UE, reprezentând aproximativ 99% din întreprinderi şi trebuie să găsească persoane cu competenţele adecvate pentru a stimula competitivitatea UE”, a declarat Comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, citată într-un comunicat al Comisiei.

„Prin dotarea IMM-urilor cu canalele de informare şi de sprijin adecvate, putem facilita angajarea de lucrători străini calificaţi pentru a atenua deficitul de forţă de muncă şi de competenţe în UE. Viitoarea rezervă de talente la nivelul UE va contribui la corelarea locurilor de muncă vacante în profesiile cu deficit de forţă de muncă cu lucrători calificaţi din afara UE”, arată Roxana Mînzatu.

Constatările Eurobarometrului sunt în concordanţă cu acţiunile prezentate de Comisie la începutul acestui an în Strategia UE privind vizele şi în Strategia europeană privind gestionarea situaţiilor legate de azil şi migraţie.

Ambele strategii subliniază necesitatea de a simplifica şi de a accelera procesul de atragere a talentelor de care are nevoie Europa, inclusiv în ceea ce priveşte recunoaşterea calificărilor şi a competenţelor. Mai multe informaţii cu privire la măsurile planificate în cadrul acestor strategii pot fi găsite online.

Parteneriate pentru atragerea de talente din afara UE

Un accent important al activităţii Comisiei Europene este pus pe extinderea iniţiativelor existente şi pe lansarea de noi iniţiative cu ţările partenere, inclusiv prin intermediul parteneriatelor, pentru atragerea de talente.

Recentul memorandum de înţelegere cu India prevedea, de asemenea, deschiderea pentru a atrage talente şi competenţe în Europa.

Ca prim rezultat, UE a lansat primul birou-pilot al portalului juridic european, un centru unic pentru a furniza informaţii şi a sprijini circulaţia studenţilor, a cercetătorilor şi a lucrătorilor în sectorul TIC.

