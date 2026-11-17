Coridorul Vertical pentru Gaze ar trebui să se transforme în Coridorul Vertical pentru Energie, ceea ce reprezintă o extindere a viziunii asupra coridorului, de la un proiect de infrastructură pentru gaze la o platformă regională de securitate energetică, după cum arată una dintre concluziile celui mai recent raport Atlantic Council asupra viziunii pentru Coridorul Vertical.

„Obstacolele în dezvoltarea Coridorului Vertical sunt reale și trebuie să depășim impactul tarifelor cumulative, alocarea fragmentată a capacității și procesul îndelungat de autorizare prin care trec proiectele. Eliminarea acestor bariere impune urgență și nevoia de cooperare. Ambițiile noastre nu trebuie să se oprească la moleculele de gaz. Interesele noastre strategice trebuie să reflecte întregul sistem energetic: gaz, energie electrică, putere de calcul și oameni”, a declarat Landon Derentz, vicepreședinte pentru Energie și Infrastructură în cadrul Atlantic Council, Morningstar Chair for Global Energy Security și Senior Director of the Atlantic Council Global Energy Center.

Ce este Coridorul Vertical

Coridorul Vertical este un obiectiv de investiții strategic pentru regiune, care urmărește diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze naturale și creșterea securității energetice pentru țările din Europa Centrală și de Est și din Balcani.

Inițiativa reunește până acum nouă țări (foto): România, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Slovacia, Serbia și Macedonia de Nord. Aceasta presupune interconectarea și valorificarea infrastructurii existente și viitoare de transport al gazelor, a terminalelor GNL din Grecia și a facilităților de înmagazinare.

Coridorul va facilita transportul gazelor dinspre sud spre nord, oferind acces la surse diversificate, precum gazele naturale din zona Mării Caspice și Azerbaidjan, dar și GNL importat prin terminalele din Grecia, inclusiv din Statele Unite. Totodată, infrastructura permite fluxuri în ambele sensuri, conectând strategic regiunea Mării Egee cu Europa Centrală și zona Mării Negre.

România ca punte de tranzit și ancoră de aprovizionare

Raportul publicat de Atlantic Council în noiembrie 2026 vizează în principal infrastructura și este doar primul dintr-o serie mai amplă de rapoarte care vor acoperi unghiuri precum transparența, accesul la piață, securitatea fizică și digitală a activelor energetice, dar și lupta împotriva corupției din sectorul european de energie.

Pentru România, care este privită drept „punte de tranzit și ancoră de aprovizionare” în raportul Atlantic Council, Coridorul Vertical are un rol strategic.

„Coridorul Vertical este unul dintre puținele instrumente prin care România poate deveni interesantă pentru SUA. (…) Este o probă de maturitate geopolitică. Este momentul în care Bucureștiul trebuie să decidă dacă vrea să fie periferie energetică sau pivot regional. Asta înseamnă un lucru simplu, cheia competitivității nu este la Atena, nici la Sofia. Este la București”, scria Dumitru Chisăliță, acum ministru al Energiei, într-o analiză publicată în iunie 2026.

El argumenta atunci că România este segmentul principal care rupe ruta de alimentare cu gaz american a Ucrainei și susținea că Bucureștiul poate lua o serie de măsuri pentru a sprijini rutele și rentabilitatea rutelor în favoarea viziunii americane.

De atunci, România a implementat unele măsuri, cum ar fi instituirea unei reduceri de 60% a tarifelor de rezervare a capacității de ieșire la Isaceea, cu condiția ca aceasta să fie corelată cu rezervarea unei capacități echivalente de intrare la Negru Vodă. Mecanismul se aplică fluxurilor de gaze care tranzitează teritoriul României, fără ca gazele să intre pe piața internă.

Acum, raportul Atlantic Council include o serie de observații, indicații și direcții, atât pentru regiune ca întreg, cât și pentru România, în mod specific. Printre direcțiile care vizează România: asigurarea pieței de desfacere pentru gazul din Neptun Deep, poziționarea favorabilă a gazului românesc în regiune în contextul dinamicii de piață influențate de aprovizionarea prin Coridorul Vertical, dezvoltarea coridorului de gaz în tandem cu producția de energie și rețelele electrice, atragerea de mari consumatori, precum și îmbunătățirea interconectărilor și armonizarea unor elemente tehnice.

Cu o producție internă de gaze naturale de 9,2 miliarde de metri cubi în 2025 și un consum intern de 9,98 de miliarde de metri cubi (tabel 1), România are o rețea de transport a gazelor naturale de 14.366 km, nouă stații de comprimare și șase depozite subterane de înmagazinare a gazelor cu o capacitate totală de lucru de aproximativ 3,17 miliarde de metri cubi.

Mai mult, la poziția României se adaugă și viitoarea producție din perimetrul Neptun Deep, de unde vor fi extrase primele cantități în 2027 și care va ajunge la platou la o producție de circa 8 miliarde de metri cubi pe an.

Una dintre temele abordate de raport este cea a cererii de energie, a semnalelor de investiții și a riscului de a construi o capacitate prea mare. Totuși, cele nouă țări participante la coridor au consumat în 2025 aproximativ 59 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, un volum mai mic decât consumul înregistrat doar de Italia în același an.

Ucraina a reprezentat peste o treime din consumul total al celor nouă state, în timp ce România, Ungaria și Grecia au cumulat 44% din acesta.

Atlantic Council îndeamnă statele din regiune să coordoneze dezvoltarea întregului sistem de transport al gazelor naturale de-a lungul coridorului cu planurile de dezvoltare a capacităților de producție a energiei electrice și a infrastructurii de transport al electricității.

O astfel de abordare poate contribui la gestionarea anticipărilor privind cererea de energie și la optimizarea estimărilor de consum generate de dezvoltarea industrială la nivel regional.

„Planurile României privind dezvoltarea unor huburi de inteligență artificială (AI) și a unor centre de date reprezintă exemple relevante ale necesității unei astfel de planificări intersectoriale”, notează Atlantic Council.

Cererea de gaz ar putea fi influențată în continuare de necesarul pentru consum casnic, de producția de energie electrică pe bază de gaz – unde și România are proiecte precum Mintia, Iernut și Turceni (tabel 2) – dar și de investiții în industrie și investiții în centre de date.

„Este important să ne uităm la cum este utilizat acest gaz și vedem companii precum Microsoft, Google și alte companii din categoria hyperscale care se uită la cum pot profita de abundența de infrastructură energetică din România pentru a construi noi oportunități”, a explicat Landon Derentz, vicepreședinte pentru Energie și Infrastructură în cadrul Atlantic Council, în fața jurnaliștilor, la un eveniment organizat de Atlantic Council și Electrica la mijlocul lunii noiembrie.

Cu toate acestea, abundența de gaze naturale nu se traduce în mod autoamt drept energie electrică ieftină și nici nu garantează atragerea investițiilor în centre de date. Pentru astfel de investiții contează factori precum disponibilitatea capacităților de racordare la rețeaua electrică, prețul energiei pe termenlung, stabilitatea și predictibilitatea alimentrăii, capacitatea de producție disponibilă, dar și infrastructura digitală și conectivitatea.

2. Rolul Neptun Deep în regiune și dinamicile Coridorului Vertical care oferă un avantaj pentru gazul românesc

România are un interes clar în extinderea rolului său de furnizor regional de gaze naturale și de hub de tranzit, iar proiectele de extindere a infrastructurii, menite să susțină fluxurile către piețele învecinate, deservesc în mod direct aceste obiective.

O utilizare mai intensă a Coridorului Vertical și creșterea relevanței sale comerciale sunt în avantajul României, întrucât consolidează argumentele economice pentru propriile investiții în infrastructura de transport și întăresc poziția strategică a țării în raport cu producția din Marea Neagră, cu importurile de GNL și gaze din sud-estul Europei și cu piețele din Europa Centrală și Ucraina.

Totuși, odată ce proiectul Neptun Deep va atinge nivelul maxim de producție, producția totală de gaze a României ar putea ajunge la 18 miliarde de metri cubi pe an. Această perspectivă oferă României un stimulent puternic pentru a-și asigura piețe regionale stabile și predictibile pentru volumele suplimentare de gaze, notează Atlantic Council.

Raportul explică că România poate avea de câștigat și din faptul că gazul din Neptun Deep are premise de competitivitate mai bune decât gazul care transportat prin Coridorul Vertical. Un argument vine din exemplul practic al rutelor speciale de capacitate 1-3.

„Creșterea producției oferă un context relevant pentru a înțelege susținerea puternică acordată de România produselor speciale de capacitate Route 1-3 de pe Coridorul Vertical, ale căror perioade de valabilitate au expirat între timp. Gazele transportate în baza acestor produse erau direcționate strict către Ucraina și nu puteau fi livrate pe piețele statelor vecine.”

Astfel, GNL-ul sau gazele naturale provenite din sud puteau acoperi cererea Ucrainei ori puteau fi utilizate pentru alimentarea depozitelor subterane de înmagazinare din această țară, fără a concura direct pentru clienții de pe celelalte piețe regionale.

Prin urmare, aceste piețe rămâneau disponibile pentru gazele românești, o evoluție cu atât mai importantă pe măsură ce producția din Neptun Deep va începe. Dacă GNL-ul și gazele transportate din sud către nord pot fi competitive din punct de vedere comercial doar prin utilizarea unor astfel de rute cu tarife reduse, situația este în avantajul producătorilor români.

Pentru context, din toamna anului 2026 s-a trecut de la cele trei produse comerciale speciale la un mecanism mai flexibil și mai apropiat de regulile europene de piață. În locul reducerilor condiționate de rezervarea unui traseu complet, operatorii de transport au început să aplice reduceri tarifare la nivelul interconexiunilor naționale (inclusiv o reducere de 60% în România la punctul Isaccea, în anumite condiții).

„Interesul României nu se limitează, așadar, la maximizarea volumelor de gaze transportate prin propriul sistem de conducte, ci vizează și menținerea unor piețe atractive pentru producția internă, concomitent cu obținerea de beneficii din tranzitul gazelor către nord.

Un posibil scenariu este ca cererea regională să crească suficient de rapid pentru a absorbi atât gazele din Marea Neagră, cât și volumele de GNL și gazele transportate prin conducte din sudul Europei. Dacă însă cererea va crește mai lent sau va rămâne limitată, iar aceste surse vor ajunge să concureze pentru aceleași piețe, gazele românești ar putea avea un avantaj competitiv datorită proximității geografice, costurilor mai mici de transport și, eventual, unui preț mai competitiv”, notează Atlantic Council.

3. Modernizarea conductelor interne de transport și a stațiilor de comprimare din România

Una dintre direcțiile de acțiune trasate de raportul Atlantic Council pentru România este legată de modernizarea conductelor interne de transport și a stațiilor de comprimare din România, pentru a permite flexibilitatea rutelor de tranzit către țările învecinate de-a lungul Coridorului Vertical.

România joacă un rol strategic în conectarea rutelor de transport al gazelor naturale din sud cu Republica Moldova, Ucraina și Europa Centrală, fiind totodată unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din regiune. Gazele transportate spre nord din Bulgaria intră în sistemul românesc prin punctele de interconectare Negru Vodă 1–Kardam și Giurgiu–Ruse.

Odată ajunse în rețeaua națională, gazele pot fi transportate în mai multe direcții: spre est, prin coridorul Transbalcanic, la Isaccea 1–Orlivka 1, către Ucraina și Republica Moldova; spre nord-est, prin conducta Iași–Ungheni, direct către Republica Moldova; spre nord-vest, prin Medieșu Aurit (România)–Tekovo (Ucraina), către piața ucraineană; sau spre vest, prin Csanádpalota, către Ungaria. Aceste rute sunt interconectate atât cu producția internă de gaze, cât și cu resursele din Marea Neagră.

Coridorul Negru Vodă–Isaccea valorifică infrastructura istorică a sistemului Transbalcanic, utilizată în prezent în sens invers, în timp ce Coridorul de transport al gazelor naturale Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) asigură transportul gazelor către vest, în direcția Ungariei.

La rândul său, conducta Tuzla–Podișor va permite integrarea producției offshore din Marea Neagră în rețeaua națională de transport și, ulterior, direcționarea gazelor către piețele din statele vecine.

Pentru a susține fluxurile de gaze către nord, pe segmentul românesc al coridorului Transbalcanic, Transgaz, operatorul sistemului național de transport, a modernizat și integrat infrastructura existentă în cadrul unui program desfășurat în două etape.

Etapa I, finalizată în 2018, a presupus conectarea conductei internaționale de tranzit T1 din cadrul sistemului Transbalcanic la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale, în zona Isaccea, precum și reabilitarea a aproximativ 66 km din conducta existentă DN800 Onești–Cosmești.

Etapa a II-a, încheiată în 2020, a vizat modernizarea stațiilor de comprimare Siliștea și Onești, precum și a altor noduri de infrastructură. Investițiile au permis operarea flexibilă și bidirecțională a fluxurilor de gaze prin sistemele de transport de tranzit și cel național, conectate între ele.

Un element esențial l-a reprezentat modificarea acordurilor de operare dintre Transgaz și operatorul sistemului de transport din Ucraina, GTSOU, pentru a permite circulația gazelor în ambele sensuri prin punctul de interconectare Isaccea 1–Orlivka 1. Astfel, gazele provenite din Bulgaria pot tranzita România către Ucraina, pe direcția nord.

Având în vedere presiunea asigurată de stațiile de comprimare din Bulgaria și lungimea relativ redusă a segmentului românesc al coridorului Transbalcanic, nu a fost necesară construirea unor noi stații de comprimare pe această porțiune.

În paralel, România a început dezvoltarea unei axe de transport pe direcția est–vest, prin intermediul coridorului BRUA. Prima etapă a proiectului, BRUA Faza 1, a fost finalizată în 2020 și a inclus construcția a aproximativ 482 km de conductă DN800, între Podișor și Recaș, precum și instalarea a trei stații de comprimare, fiecare cu o putere de 10 MW.

Noua infrastructură a asigurat capacități de transport bidirecțional de 1,5 miliarde de metri cubi pe an către Bulgaria și de 1,75 miliarde de metri cubi pe an către Ungaria.

Prin inversarea sensului de transport pe o porțiune a coridorului Transbalcanic și dezvoltarea infrastructurii BRUA, România și-a transformat rețeaua de gaze într-un sistem multidirecțional, capabil să conecteze Balcanii cu Ucraina și Republica Moldova, respectiv Europa Centrală cu resursele din Marea Neagră.

În etapa următoare, dezvoltarea rețelei de transport este orientată tot mai mult către integrarea producției românești de gaze naturale. În 2025, Transgaz a finalizat conducta de transport Tuzla–Podișor (Marea Neagră–Podișor), cu o lungime de 308 km, destinată conectării viitoarei producții offshore din Marea Neagră la sistemul național de transport și la coridorul BRUA.

Această extindere a infrastructurii, determinată de perspectiva creșterii ofertei de gaze din producția internă, consolidează poziția strategică a Podișor în rețeaua națională. Nodul devine astfel un punct central pentru preluarea gazelor din Marea Neagră și distribuirea acestora în toate direcțiile, atât pe piața internă, cât și către piețele regionale.

Raportul prezintă un program ambițios al Transgaz pentru dezvoltarea infrastructurii Coridorului Vertical din România, ca parte a unui program de investiții de aproximativ 800 de milioane de euro:

Modernizarea sau dublarea unor conducte existente (pipeline looping).

Construirea a până la 5 stații de comprimare suplimentare .

. Capacitate totală instalată estimată la aproximativ 66–82,5 MW .

. Orizont de implementare: 2029.

Sunt menționate explicit trei segmente de conductă care urmează să fie consolidate:

Isaccea–Șendreni

Onești–Coroi

Coroi–Botorca

Raportul precizează că aceste investiții urmăresc consolidarea axei „Central Corridor” și creșterea capacității de transport a gazelor prin România.

4. Investițiile în interconectări trebuie continuate în paralel cu cele pentru conexiunile interne

Alături de modernizarea conductelor interne de transport și a stațiilor de comprimare din România, interconectările internaționale sunt o altă prioritate pentru o bună funcționare a Coridorului Vertical.

Puncte de interconectare:

România–Bulgaria: Negru Vodă 1–Kardam și Giurgiu–Ruse;

Negru Vodă 1–Kardam și Giurgiu–Ruse; România–Ucraina: Isaccea 1–Orlivka 1 și Medieșu Aurit–Tekovo;

Isaccea 1–Orlivka 1 și Medieșu Aurit–Tekovo; România–Republica Moldova: Iași–Ungheni;

Iași–Ungheni; România–Ungaria: Csanádpalota.

O altă serie de proiecte vizează consolidarea conexiunilor cu piețele de gaze din țările vecine. Noua interconectare România–Serbia este proiectată să lege Petrovaselo de Comloșu Mare, în România, urmând să continue peste graniță către localitatea Mokrin, din Serbia.

Conducta, cu o lungime de 97 km, ar urma să creeze prima conexiune directă de transport al gazelor naturale între cele două țări și să alimenteze viitoarea conductă de 150 km planificată de Serbia.

Totodată, conducta Recaș–Horia și extinderea stației de comprimare Jupa, cu termen de realizare în 2027, alături de proiectul conductei Hațeg–Petrovaselo, vor contribui la consolidarea rețelei de transport din vestul țării și la susținerea fluxurilor de gaze atât către Ungaria, cât și către Serbia.

În nord, interconectorul Gherăești–Siret ar urma să asigure o nouă legătură cu Ucraina. În sud, extinderea interconectării Giurgiu (România)–Ruse (Bulgaria) ar putea majora capacitatea de transport către Bulgaria de la 1,5 miliarde de metri cubi la până la 5 miliarde de metri cubi pe an. Fluxurile suplimentare de gaze ar urma să fie susținute și prin construirea unor noi stații de comprimare la Isaccea și Hațeg.

În paralel, o serie de investiții menite să îmbunătățească capacitatea de transport au fost deja finalizate. Transgaz și operatorul maghiar al sistemului de transport al gazelor FGSZ au încheiat un proiect care a majorat capacitatea bidirecțională în punctul de interconectare Csanádpalota, consolidând astfel Coridorul Vertical.

De asemenea, Transgaz a finalizat lucrările necesare pentru asigurarea fluxului invers pe conductele T2 și T3 ale Coridorului Transbalcanic. Compania are în plan și modernizarea stației de măsurare a gazelor Negru Vodă 1 până în 2027.

Pe termen mai lung, Transgaz urmărește creșterea capacității de transport pe ruta Negru Vodă–Kardam, de la 5,03 miliarde de metri cubi la 9,41 miliarde de metri cubi pe an, prin valorificarea capacității suplimentare oferite de conductele T.

5. Transgaz și GTSOU lucrează la o înțelegere bilaterală cu privire la calitatea gazului

Dincolo de barierele comerciale și de reglementare, există și constrângeri tehnice care limitează volumele de gaze naturale ce pot fi transportate prin rețelele interconectate. Printre acestea se numără diferențele dintre cerințele privind calitatea gazelor, presiunea insuficientă și capacitatea limitată de comprimare, precum și congestiile din interiorul sistemelor naționale de transport.

Diferențele dintre cerințele privind calitatea gazelor naturale impuse de țările vecine pot limita fluxurile transfrontaliere, chiar și în condițiile în care există suficientă capacitate disponibilă în conducte.

Aceste cerințe vizează caracteristici precum puterea calorifică, indicele Wobbe (un indicator care arată în ce măsură gaze cu compoziții diferite au un comportament similar la ardere în cadrul acelorași echipamente), compoziția gazului și conținutul de impurități. Toți acești parametri determină dacă gazele naturale pot fi transportate și utilizate în condiții de siguranță.

Un exemplu relevant în acest sens este punctul de interconectare Isaccea (România) – Orlivka (Ucraina). Compoziția gazelor naturale extrase în România diferă de cea a gazelor transportate în mod tradițional prin Ucraina, iar amestecarea acestora cu alte surse de aprovizionare poate modifica parametrii de calitate ai gazelor livrate la punctul de frontieră.

La rândul său, Ucraina trebuie să asigure menținerea unor parametri de calitate compatibili atât cu cerințele propriilor consumatori, cât și cu cele ale rețelelor din țările vecine, inclusiv Slovacia.

Deși Transgaz identifică o capacitate de export către Ucraina de 4,12 miliarde de metri cubi pe an prin punctul Isaccea 1, aceasta este oferită în regim comercial întreruptibil, întrucât anexa privind calitatea gazelor la acordul de interconectare nu a fost încă semnată.

Cu alte cuvinte, capacitatea fizică de transport există, însă operatorii care rezervă capacitatea nu beneficiază de același nivel de predictibilitate și siguranță ca în cazul capacității ferme.

Transgaz și operatorul ucrainean GTSOU lucrează la revizuirea anexei bilaterale privind calitatea gazelor, propunerea vizând acordarea unei importanțe mai mari conținutului energetic al gazului, în detrimentul limitelor impuse anumitor componente chimice. Modificarea ar putea contribui la eliminarea actualelor constrângeri.

Totuși, acordurile încheiate la nivelul fiecărui punct de interconectare trebuie să țină cont și de cerințele tehnice aplicabile pe întregul traseu de transport. Astfel, gazele acceptate în rețeaua unei țări trebuie să îndeplinească în continuare condițiile de calitate necesare pentru a putea fi transportate și utilizate în siguranță în toate statele aflate în avalul fluxului de gaze.

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