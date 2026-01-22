465 din cei 1.600 de angajați la Leoni Arad, concediați. Disponibilizările de la 3 firme cresc cu 11% șomajul județului Arad

Grupul german Leoni, unul dintre cei mai mari producători de componente auto, cu mai multe fabrici în România, va concedia eșalonat 465 de angajați din totalul de aproximativ 1.600, până în august.

Angajații vor primi salarii compensatorii, în funcție de vechimea în muncă.

Decizia vine pe fondul scăderii comenzilor la nivel european și al necesității de rentabilizare a activității.

Primele contracte vor fi închise în martie 2026, iar procesul se va încheia treptat până în august 2026.

Concedierile de la Leoni se înscriu într-un trend început în urmă cu trei, din cauza scăderii industriei auto europene determinate de cererea tot mai slabă pentru vehicule electrice (EV).

Fenomenul afectează puternic România, unde se anunță regulat diminuări ale numărului de angajați din fabricile de profil. Unul dintre ultimii producători ce au anunțat astfel disponibilizări colective, în decembrie, este Aptiv Ineu, cu 900 de lucrători concediați, întrucât își mută producția în afara UE pentru a reduce costurile.

„Înainte ca angajații să fie disponibilizați, vom organiza o bursă specială de locuri de muncă pentru aceștia. De asemenea, vom oferi celor afectați servicii de preconcediere, respectiv vor fi consiliați privind oportunitățile de pe piața muncii și beneficiile reintregrării în câmpul muncii”, a declarat pentru Agerpres Augustin Alexandru Molnar, directorul executiv al AJOFM Arad.

Reprezentanții AJOFM precizează că numărul de persoane comunicat de angajatori în notificările de concedieri colective nu corespunde întotdeauna cu numărul celor disponibilizați, întrucât, până la finalizarea procedurii, fie angajatorul își poate reorganiza activitatea, fie cei ale căror contracte de muncă încetează își găsesc de lucru chiar în perioada preavizului. De asemenea, sunt situații în care cei vizați de concediere îndeplinesc condițiile de pensionare.

Leoni, restructurări importante în ultimii 2 ani

Compania Leoni a ajuns la peste 12.000 de angajați în România, la nivel național, înainte de a începe restructurările din ultimii ani.

Numărul a scăzut însă, după ce în 2024 a fost închisă fabrica de la Luduș, iar acum se adaugă reducerea activității din Arad și închiderea liniei de producție de la Marghita, în prima jumătate a anului 2026.

Creștere cu peste 11% a numărului de șomeri din județul Arad

Directorul Augustin Alexandru Molnar a explicat că aceasta este doar cea mai recentă notificare de concedieri colective înregistrată de instituție.

Reamintim că la finalul anului trecut, producătorul de componente auto Aptiv Ineu și-a închis fabrica, pentru a-și muta producția în afara Uniunii Europene. Autoritățile au fost notificate de concedierea a circa 900 de salariați.

De asemenea, la finalul lunii iunie 2025, fabrica de vagoane marfă din Arad, Astra Rail Industries, care a fost deținută de compania Greenbrier, a fost închisă și au fost disponibilizați 699 de salariați.

Astfel, numărul șomerilor din județul Arad a crescut cu 11% pe parcursul anului 2025, iar rata șomajului a ajuns la 2,01% (3.847 șomeri) la finalul lunii decembrie, arată datele AJOFM.

