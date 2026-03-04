cursdeguvernare

miercuri

4 martie, 2026

Stiri

Aproape 40.000 de studenţi vor primi burse lunare de 925 de lei din fonduri europene

De Vladimir Ionescu

4 martie, 2026

Aproape 40.000 de studenţi români vor primi burse din fonduri europene, burse a căror valoare se ridică la 925 lei pe lună. Suma totală aprobată de Comisia Europeană este de 60 milioane de euro.

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European, face apel la universităţile din România să aplice cu liste de studenţi până în 6 martie, pentru ca aceştia să poată primi lunar această sumă ce va „face diferenţa” dintre a continua studiile sau a renunţa înainte de finalul anului universitar, pentru tinerii dezavantajați.

Ca urmare a demersurilor iniţiate de către vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă (Grupul Verzilor/ALE), 39.300 de studenţi vor primi burse din bani europeni, în contextul diminuării fondului pentru burse, se arată într-un comunicat de presă.


Începând de marţi, universităţile pot accesa programul pentru a susţine bursele studenţilor lor, după ce soluţia propusă de Nicu Ştefănuţă a fost pusă în aplicare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care a făcut demersurile necesare pentru utilizarea acestor fonduri.

Banii vor acoperi parte din diminuarea fondului de burse de la 1.7 miliarde de lei la 1.2 miliarde de lei.

Răspunsul Comisiei a fost clar: banii pot veni din Fondul Social European, ca urmare a demersurilor iniţiate de Guvernul României”, se arată în comunicatul citat.

Sursa citată menţionează că, ulterior, Nicu Ştefănuţă a avut întâlniri oficiale atât cu ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, cât şi cu ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, cu scopul de a explica mecanismul european care poate fi aplicat în acest caz.

Marţi, a fost dat apelul către universităţile din ţară care, timp de patru zile, pot aplica cu liste de studenţi care să primească bursele.


Responsabilitatea legată de identificarea şi selecţia studenţilor eligibili, verificarea documentelor justificative, validarea datelor în platforma dedicată, contractarea beneficiarilor, confirmarea lunară a acestora şi efectuarea plăţilor, precum şi transmiterea documentelor justificative conform metodologiei oficiale, revine universităţilor, precizează comunicatul. 

„Fac un apel către toate universităţile din ţară să aplice până pe 6 martie! Studenţii au nevoie urgentă de acest sprijin! Pentru mulţi, această sumă va face diferenţa dintre a continua studiile sau a renunţa înainte de finalul anului universitar. A fi student nu ar trebui să fie un lux, iar aceste burse sunt esenţiale pentru foarte mulţi tineri”, declară Nicu Ştefănuţă.

(Citește și: 60 mil. euro, fonduri europene pentru plata burselor sociale a 40.000 de studenți români)

