Sondaj: Cum cred românii că apartenența la UE le influențează viața

Aproape 39% din români consideră că apartenența la UE limitează suveranitatea națională, însă, în mod paradoxal, aproape 38% din acești 39% sunt de părere că limitarea suveranității naționale din cauza apartenenței la Uniune ajută la creșterea nivelului de trai, conform unui sondaj INSCOP privind suveranitatea națională în acest domeniu.

În opinia a aproximativ 22% din români limitarea suveranității din cauza apartenenței la UE afectează creșterea nivelului de trai, în timp ce aproximativ 15% dintre români cred că limitarea suveranității prin apartenența la Uniunea Europeană ajută la creșterea nivelului de trai:

Principalele observații ale directorului INSCOP Research, Remus Ștefureac:

”Datele privind raportul dintre apartenența la Uniunea Europeană și tema suveranității naționale reflectă un paradox structural: o parte semnificativă a populației acceptă ideea pierderii de suveranitate, dar sprijinul pentru apartenența europeană este mai degrabă instrumental și condiționat, nu profund internalizat ca proiect identitar. Oamenii rămân atașați de UE pentru că alternativa este percepută ca fiind mai rea. Acest tip de pro-europenism este defensiv și pragmatic, bazat pe frică de pierdere (securitate, stabilitate, acces), nu pe aspirație sau loialitate simbolică profundă. Consecința este o vulnerabilitate structurală: în lipsa unor beneficii clar resimțite în viața de zi cu zi, acest sprijin poate fi rapid erodat de un discurs populist agresiv, dublat de un eventual mimetism al partidelor pe această linie demagogică.”

„În același timp, preferința masivă pentru renegociere în interiorul UE, și nu pentru ieșire, arată existența unui naționalism de negociere, nu a unuia de ruptură: cetățenii vor mai mult control, dar fără costurile sistemice ale izolării. Această atitudine indică o maturizare pragmatică a euroscepticismului, care se exprimă ca presiune politică internă pentru recalibrarea posturii țării, nu ca opțiune radicală de tip Ro-exit. De asemenea, percepția că desființarea UE ar înrăutăți viața personală pentru majoritatea populației relevă faptul că UE este asociată cu securitate și predictibilitate.”

„În ansamblu, datele indică o tensiune latentă între suveranismul simbolic și dependența funcțională, care poate fi exploatată politic: actorii care reușesc să combine discursul de fermitate națională cu menținerea puternică a ancorării europene ar putea avea un avantaj strategic major în competiția electorală. Avem o populație pro-europeană motivată „prin calcul”, nu „prin convingere”, ceea ce schimbă profund modul în care trebuie construit discursul politic pro-UE în următorul deceniu. Acest lucru este esențial pentru a se evita contaminarea populației de abordările radicale în condițiile în care, deja 1 din 5 români sunt totuși eurosceptici, convinși că viața lor ar fi mai bună în afara UE.”

„Pe de altă parte, este semnificativ faptul că deocamdată nu există în niciun bazin electoral al celor 4 partide mari, o majoritate care să considere că viața ar fi mai bună dacă Uniunea Europeană s-ar desființa. Chiar și în cazul votanților AUR, ponderea celor care cred că viața ar fi mai grea dacă UE s-ar desființa este ceva mai mare decât ponderea celor care cred că viața ar fi mai bună, chiar dacă ambele tabere sunt mult mai echilibrate comparativ cu votanții celorlalte partide, mai puternic atașați de avantajele apartenenței la Uniunea Europeană”.

Calitatea vieții – majoritatea românilor cred ca viața lor ar fi mai grea dacă UE s-ar desființa

Votanții niciunui partid relevant din România nu cred în majoritate că viața ar fi mai bună dacă Uniunea Europeană s-ar desființa.

Rezultatele:

22.4% dintre români cred că viața lor ar fi mai bună dacă Uniunea Europeană s-ar desființa

54.9% consideră că viața le-ar fi mai grea

2.3% consideră că viața ar fi la fel de bună

2% la fel de grea

ponderea non-răspunsurilor este de 18.4%.

Apartenența la UE și suveranitatea națională

38.9% dintre respondenți sunt de părere că apartenența României la UE limitează suveranitatea națională (față de 38.1% în septembrie 2025)

45.9% nu consideră că limitează suveranitatea prea mult acest lucru (față de 52.4% în septembrie 2025)

15.3% nu știu sau nu răspund (față de 9.5% în septembrie 2025).

Cred că apartenența la UE limitează suveranitatea națională în proporții mai mari decât media:

votanții PSD și AUR

bărbații

persoanele de peste 60 de ani

cei cu educație medie

locuitorii din urbanul mic.

Nu consideră că acest lucru limitează suveranitatea în proporții mai mari decât media:

votanții PNL și USR

tinerii sub 30 de ani

persoanele între 45 și 59 de ani

cei cu educație superioară,

locuitorii din București și din urbanul mare

angajații la stat.

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

