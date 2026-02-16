cursdeguvernare

luni

16 februarie, 2026

Stiri

40% dintre mașinile oprite de inspectorii RAR în trafic pentru verificări aveau deficiențe tehnice majore sau periculoase

De Vladimir Ionescu

16 februarie, 2026

În urma controalelor, specialiștii RAR au constatat că 38,5% dintre mașinile oprite pentru verificări aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme.

Inspectorii Registrului Auto Român au verificat în trafic, din punct de vedere tehnic, anul trecut, 92.219 vehicule la nivelul întregii țări.

Cele mai multe neconformități au fost constatate la:

  • instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%);

  • emisiile poluante (20,46%);

  • punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%);

  • vizibilitate (10,15%);

  • șasiu și elemente atașate șasiului (9,22%).


Neconformități la sistemul de frânare au fost depistate la 4,21% dintre vehiculele controlate şi în 1,4% din cazuri au fost constatate probleme la sistemul de direcţie.

În urma verificărilor s-au identificat deficiențe din sfera poluării la 6.064 de vehicule dintre cele controlate.

Inspectorii RAR au identificat în trafic şi vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcţie sau la punţi și fuzete. În cazul a 4.697 de vehicule s-a considerat că acestea prezintă pericol iminent de accident.

Aproximativ 1,8% dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică – ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi Poliţia Rutieră, pe parcursul anului 2025, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule și 188 de ITP-uri au fost anulate.

***

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

