Sondaj RePatriot în diaspora: 40% din românii plecați în străinătate vor să investează în țara natală – domeniile vizate

Aproximativ patru din 10 români plecați în străinătate își doresc să investească în țara natală, în special în domenii cu potențial major de creștere și relevanță globală, conform unui sondaj realizat în 20 de țări, realizat pentru organizația RePatriot.

Pe de altă parte, 25% din românii din străinătate intervievați spun că au fondat deja o afacere în țara în care se află, iar 16% intenționează să facă acest lucru.

Domeniile către care se îndreaptă cel mai mult intențiile de investiții:

Includ agricultura, tehnologia (în special AI și IT), sănătatea, turismul, educația, imobiliarele și industriile creative.

Preferințele indică interes atât pentru sectoarele tradiționale, cât și pentru industrii emergente precum inteligența artificială sau cercetarea științifică.

Este vizibil și apetitul pentru investiții antreprenoriale cu impact local – procesarea produselor alimentare, serviciile de ospitalitate, activitățile culturale și inițiativele sociale – semn că mulți români din diaspora văd în România un loc în care pot contribui concret la dezvoltarea comunităților.

Procentul celor care intenționează să revină în România, în scădere

Studiul surprinde dinamica complexă a relației cu România pe care o au românii stabiliți în străinătate: chiar dacă mulți respondenți declară că s-au adaptat foarte bine în țările gazdă, atașamentul față de țară rămâne puternic.

Obiceiurile românești, consumul de produse din România și sprijinul financiar pentru familie continuă să fie elemente definitorii pentru o parte importantă a diasporei, arată analiza.

Dorința de revenire în țară nu se transformă automat în același procent al celor care doresc să se întoarcă definitiv în România.

Procentul celor care intenționează să se reîntoarcă definitiv a scăzut la 29%, deși tot mai mulți consideră nivelul de trai din România un motiv realist pentru revenire. Procentul celor din urmă a urcat la 52% în 2025, de trei ori mai mult față de 2015, semn că percepția privind evoluția țării se schimbă în mod consistent.

Românii stabiliți în Israel, Irlanda, Italia, Spania, Portugalia, Olanda și Marea Britanie sunt printre cei mai deschiși la ideea revenirii, în timp ce cei din SUA, Canada, Franța și Elveția sunt mai rezervați, invocând stabilitatea profesională și administrativă din țările de adopție.

Totodată, 52% dintre românii din Statele Unite, Elveția, Germania sau Irlanda percep evoluția României ca fiind una pozitivă, ceea ce creează un climat de încredere ce poate susține investițiile și implicarea comunitară în anii următori.

Datele arată un interes constant al diasporei pentru situația din țară, dar și o polarizare mai accentuată a percepțiilor în funcție de țările în care trăiesc românii din străinătate.

Dificultățile din interacțiunea cu autoritățile române persistă

Participanții la sondaj semnalează dificultăți persistente în relația cu instituțiile românești, arată analiza:

Birocrația, lipsa de informații coerente și distanța administrativă sunt menționate frecvent ca bariere în menținerea unui contact constant cu România.

Relațiile cu autoritățile române sunt ocazionale, deși mulți și le-ar dori mai frecvente, conștienți că ele contribuie la o mai bună integrare și la păstrarea identității românești.

Nevoia unor relații autentice cu instituțiile statului, bazată pe respect, implicare, reprezentare reală, nu doar pe promisiuni electorale, este exprimată de cei mai mulți participanți la sondaj.

Totuși, românii din diaspora continuă să păstreze legături culturale și familiale solide: 73% trimit bani acasă, iar consumul de produse românești rămâne ridicat în țări precum Irlanda, Marea Britanie, Canada și Spania.

Doar 30% din români exclud categoric ideea întoarcerii în țară

„Studiul RePatriot din 2025 relevă o realitate plină de nuanțe: legătura cu România rămâne profundă și vibrantă, iar dorința de revenire acasă nu s-a stins, ci doar așteaptă condițiile potrivite. Deși doar 29% dintre cei peste 1.000 de respondenți din diaspora declară ferm că plănuiesc să se întoarcă definitiv, cifrele ascund o oportunitate uriașă – aproximativ 40% ezită, prins între rădăcinile românești și provocările vieții în străinătate, în timp ce doar 30% exclud categoric ideea. Această ambivalență nu este un semn de ruptură, ci un apel la acțiune pentru România, care ar putea transforma diaspora dintr-o pierdere demografică într-un motor de dezvoltare”, menționează concluziile studiului.

”Deși se simt bine integrați în țările gazdă, s-au înrudit cu persoane din alte etnii și petrec ori fac afaceri și vacanțe cu oameni din populațiile majoritare, cei mai mulți se identifică cu valorile românești și își doresc să le conserve prin implicarea în proiecte dedicate diasporei. Vor să existe o strategie a statului pentru a-i repatria, a-i ajuta în caz de pensie ori de deces, vor mai multe schimburi de experiență și know-how, vor angajați la ambasade și la consulate mai puțin indolenți, leneși sau plictisiți, vor să fie implicați în reconstrucția României, vor să fie promovați în țară și să li se recunoască meritele și performanțele. Le lipsesc umorul românesc, ospitalitatea, muzica, folclorul, căldura relațiilor interumane, mâncărurile și băuturile tradiționale, petrecerile și obiceiurile de sărbători, locurile copilăriei și persoanele dragi lăsate acasă”, declară sociologul Bruno Ștefan, unul din coordonatorii sondajului.

„De peste 10 ani lucrăm la refacerea țesăturii de încredere între românii de pretutindeni și România, pentru a avea o țară mai bună pentru noi și urmașii noștri. Rezultatele acestei cercetări arată că românii plecați nu au rupt legătura cu țara, și dorința lor de a investi este o resursă importantă pentru dezvoltarea României. Diaspora ne transmite atât speranțe, cât și nemulțumiri. Studiile sociologice, discuțiile directe, conferințele fundamentează proiectele comune de afaceri și culturale, iar determinarea și acțiunile generoase ale membrilor comunității Repatriot sunt o bază solidă pentru a avea o Românie mai bună, din care românii să nu trebuiască să mai plece din motive economice sau politice.”, declară Marius Bostan, antreprenor în serie și inițiator Repatriot.

