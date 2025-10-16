4 proiecte strategice în domeniul Apărării propuse de Comisia Europenă – „Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030” – principalele prevederi ale documentului

Comisia Europeană a propus, joi, 4 proiecte europene emblematice în domeniul apărării – printre care un sistem anti-drone și un plan de fortificare a frontierei de est – ca parte a eforturilor de pregătire a continentului pentru a se proteja până în 2030.

Propunerile, incluse într-o „foaie de parcurs” a politicii de apărare – „Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030”, reflectă temerile alimentate de războiul din Ucraina că Rusia ar putea ataca un stat membru al UE în următorii ani, precum și apelurile președintelui american Donald Trump ca Europa să depună mai multe eforturi pentru propria securitate.

„Pericolul nu va dispărea nici măcar după încheierea războiului din Ucraina. Este clar că trebuie să ne întărim apărarea împotriva Rusiei”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, într-o conferință de presă, potrivit Reuters.

Două proiecte-cheie sunt extrem de urgente: Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, cunoscută anterior sub numele de „Zidul anti-drone”, și Eastern Flank Watch, care vizează „fortificarea frontierelor estice ale UE pe uscat, în aer și pe mare”.

Comisia Europeană a transmis că ambele proiecte ar trebui să aibă o capacitate inițială până la sfârșitul anului viitor. Proiectul privind dronele ar trebui să fie pe deplin funcțional un an mai târziu, iar „flank watch” ar trebui să atingă acest statut la sfârșitul anului 2028.

De asemenea, Comisia a propus un scut aerian european, pentru apărarea împotriva rachetelor și a altor amenințări aeriene, și un scut spațial european, pentru protejarea activelor și serviciilor spațiale europene.

Liderii celor 27 de guverne membre ale UE vor decide dacă vor aproba propunerile emblematice și vor conveni asupra persoanelor care vor coordona proiectele care vor primi undă verde.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că proiectele menționate „vor consolida industriile noastre de apărare, vor accelera producția și vor menține sprijinul nostru de lungă durată pentru Ucraina”.

Conform solicitării Consiliului European din iunie, foaia de parcurs în domeniul apărării prezintă obiective și etape clare pentru a elimina lacunele în materie de capacități, a accelera investițiile în domeniul apărării în statele membre și a ghida progresul UE către o apărare completă.

Stimularea investițiilor în domeniul apărării

O piață europeană simplificată și integrată a echipamentelor de apărare este esențială pentru creșterea producției, realizarea de economii de scară și stimularea inovării. Până în 2030, obiectivul este de a crea o piață autentică la nivelul UE, cu norme armonizate care să permită industriei să livreze rapid și în cantități mari, se mai arată în documentul citat.

Comisia va monitoriza capacitatea industrială – începând cu apărarea aeriană și antirachetă, dronele și sistemele spațiale – pentru a se asigura că Europa poate răspunde nevoilor sale cele mai urgente. Foaia de parcurs urmează planului „ReArm Europe / Readiness 2030”, care prevede o creștere semnificativă a investițiilor publice și private, oferind statelor membre o mai mare flexibilitate financiară pentru a consolida producția și capacitatea de reacție.

