4 morți și 18 răniți la Kiev – Val de atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei

Rusia a lansat, sâmbătă noaptea, lovituri aeriene asupra mai multor orașe din Ucraina. Unul dintre atacuri a produs distrugeri mari unor clădiri din Kiev, ucigând trei oameni, printre care un copil de numai un an. Bilanțul răniților a ajuns la 18

Despre copilul mort în capitală a comunicat primarul Vitali Kliciko. O altă victimă a dronelor rusești era o femeie tânără. Anterior, edilul semnalase moartea unei femei în vârstă într-un adăpost antiaerian. El a anunțat că s-a produs un incendiu și la sediul guvernului Ucrainei, transmite Reuters.

Explozii au avut loc și la Odesa, Harkov, Dnipro, Zaporojie și Krivoi Rog. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Chiper, a declarat că în reședința regiunii au fost lovite locuințe și infrastructuri civile, scrie Agerpres. În Zaporojie ținta a fost o zonă industrială, iar în Krivoi Rog au fost atinse mai multe locuri chiar în oraș.

În Kremenciuk, în centrul Ucrainei, s-au auzit zeci de deflagrații și s-a întrerupt curentul în mai multe zone, conform primarului Vitali Malețki.

Apărarea antiaeriană din Rusia a raportat, potrivit agenției de presă ruse RIA, preluată de Reuters, că a doborât sâmbătă noaptea 69 de drone ucrainene. Moscova nu a comentat imediat atacurile din Ucraina.

Atât rușii, cât și ucrainenii susțin că atacurile lor aeriene nu vizează civilii.

Liderii „Coaliției celor care vor” au stabilit joi, la Paris, garanții de securitate solide pentru Ucraina, în coordonare cu președintele american, Donald Trump. Susținerea pentru „revigorarea” armatei ucrainene va continua, iar 26 de țări sunt gata să se implice „pe uscat, pe mare sau în aer” pentru a asigura pacea, după un acord între părțile beligerante, a anunțat președintele francez, Emmanuel Macron, la finalul reuniunii.



Liderul de la Élysée a avut un mesaj și pentru Vladimir Putin: Rusia riscă sancțiuni suplimentare dacă va continua să refuze pacea și să absenteze de la summiturile bilaterale și trilaterale despre care s-a discutat după întâlnirea Trump-Putin din Alaska.

***