Miting împotriva austerității – 4 din cele 5 confederații sindicale protestează miercuri în fața Guvernului. Revendicările

Patru dintre cele cinci confederații sindicale din România vor organiza miercuri, în fața Guvernului, un miting împotriva austerității și a „disprețului față de muncă și cei care muncesc” manifestat de guvernanți, au declarat, luni, într-o conferință de presă comună, liderii organizațiilor implicate.

Cele cinci organizații – Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, CNSLR-Frăția și Confederația Sindicală Națională Meridian – estimează că vor participa aproximativ 20.000 de membri de sindicat.

Vor fi prezenți sindicaliști din economie, administrație, educație, sănătate, poliție, transporturi, energie, agricultură, silvicultură, Administrația Apelor Române, cultură și servicii etc.

În ultimele 3,5 luni, din economie au dispărut 7.500 de locuri de muncă

„Suntem complet nemulțumiți de situația cu care suntem confruntați din cauza măsurilor de austeritate pe care Guvernul le-a transformat în acte normative. Constatăm că rezultatul acestor măsuri sunt numai măsuri de austeritate asupra cetățenilor de rând, neavând un efect benefic în reducerea deficitului excesiv. Deficitul excesiv nu este vina cetățenilor, este vina guvernanților, a celor din clasa politică care, printr-o proastă gestiune, ne-au adus în situația actuală”, a declarat președintele Confederației Naționale Sindicale (CNS) Cartel ALFA, Bogdan Hossu, citat de News.ro.

Niciuna dintre măsurile de austeritate luate „nu înseamnă reforme, cum pretinde Guvernul actual”, toate fiind „numai măsuri de tăieri sau de creștere a taxelor, fără o perspectivă a unei politici coerente de reformare efectivă”.

În ultimele trei luni și jumătate, „ori prin insolvență, ori prin închideri, ori prin reorganizare, s-au desființat peste 7.500 de locuri de muncă din economie”. În același timp, se pregătește desființarea a 12.000-14.000 de locuri de muncă din administrația publică.

Sindicatele din educație amenință cu o grevă generală spre finalul anului școlar

Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a spus că Guvernul împinge sistematic personalul din educație spre o grevă generală. „Guvernul Bolojan ne împinge inevitabil pentru o grevă generală, în mod sistematic. Măsurile pe care le-a luat și continuă să le ia nu fac altceva decât să-i determine pe cei din învățământ spre o asemenea formă de protest radicală. O grevă generală acum ar fi mană cerească pentru Guvern. S-ar bucura enorm să stăm vreo lună în grevă pentru că ar face economie de vreo trei miliarde de lei”, a explicat liderul sindical.

Sindicaliștii din Educație anunță că o grevă generală în domeniu ar putea fi declanșată spre finalul anului școlar. „Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenților, pensionarilor, tinerilor și a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea și disprețul față de munca cinstită. Este momentul să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste și imediate pentru protejarea lucrătorilor și a drepturilor fundamentale. Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetența și lipsa de responsabilitate a celor aflați la conducere”, se arată în apelul la protest al Confederației Naționale Sindicale Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, CSDR și Confederația Sindicală Națională Meridian.

Revendicările

Cele patru confederații solicită, printre altele:

Creșterea salariului minim și a pensiilor, astfel încât niciun lucrător și niciun pensionar să nu trăiască sub pragul sărăciei; respectarea drepturilor legale și contractuale ale salariaților.

Reluarea negocierilor colective la toate nivelurile și încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Național, pentru protecția reală a lucrătorilor.

Taxarea echitabilă, prin corectarea dezechilibrului creat de OUG 79/2017, care a transferat contribuțiile sociale exclusiv pe umerii angajaților.

Oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili, întrucât austeritatea, dacă este necesară, trebuie să se aplice companiilor și partidelor politice, nu doar populației.

Protejarea locurilor de muncă și investiții în economie, nu concedieri.

Punerea în plată, de urgență, a sentințelor judecătorești definitive, aplicarea legii salarizării / indexarea salariilor cu inflația, acordarea tuturor sporurilor calculate conform salariul de bază în plată.

Deblocarea posturilor din sănătate și asistență socială și continuarea investițiilor prin PNRR și programele naționale.

Abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 care au crescut norma didactică, au comasat școli și au redus veniturile profesorilor, precum și renunțarea la măsurile referitoare la decontarea cheltuielilor de transport și a burselor studenților.

„Cerem reglementarea pieței energiei pentru protejarea competitivității economiei și păstrarea locurilor de muncă din industrie. Cerem consolidarea sectorului silvic din România, nu distrugerea lui, precum și stoparea vânzării companiilor de stat. Solicităm investiții și administrare performantă, nu înstrăinarea patrimoniului public, refacerea infrastructurii feroviare și înlocuirea trenurilor vechi cu unele noi”, se mai arată în apelul sindical de chemare la protest.

