38% din bugetul MApN pentru 2026 va fi alocat înzestrării Armatei Române

Aproximativ 38% din bugetul Ministerului Apărării Naționale (MApN) pe anul 2026 va fi alocat înzestrării Armatei Române, a anunțat ministrul Radu Miruță. Aceasta înseamnă aproximativ 18,8 miliarde lei dintr-un buget total de circa 49,426 miliarde lei, echivalentul a 2,45% din Produsul Intern Brut al României.

„Din această sumă, 18,8 miliarde lei merg către înzestrare — echipamente moderne, capabilități reale, o Armată care poate răspunde provocărilor de astăzi”, a spus oficialul.

Resursele dedicate înzestrării vizează continuarea programelor majore de modernizare, investiții în infrastructura militară strategică și alte capitole esențiale pentru consolidarea capacităților de apărare.

Ministrul Miruță a subliniat că bugetul este unul de responsabilitate și corecție în contextul internațional complicat.

„Bugetul României pentru 2026 este, în același timp, un buget de corecție și un buget de responsabilitate. Corectăm decizii greșite din trecut, dar fără să pierdem nicio clipă din vedere contextul complicat în care trăim, inclusiv la nivel internațional”, a declarat el.

El a mai menționat că prioritățile bugetare includ și respectarea angajamentelor față de NATO și Uniunea Europeană.

Pe lângă înzestrare, bugetul MApN include fonduri pentru programe de personal, inclusiv pentru prima etapă a programului de soldați gradați voluntari, estimat la aproximativ 3.000 de tineri: „Aceștia vor avea șansa unei pregătiri militare de bază și, poate, a unei cariere în Armată”, a adăugat Miruță.

Alocarea de 2,45% din PIB plasează România peste media cheltuielilor de apărare din Uniunea Europeană, unde majoritatea statelor membre cheltuie sub 2% din PIB, dar se aliniază angajamentelor față de NATO.

