3,271 mil. lei, totalul amenzilor aplicate de Inspecția Muncii într-o săptămână de controale

Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare de 3,271 de milioane de lei în urma a peste 2.200 de controale efectuate de la începutul anului, în toată țara.

Instituția a desfășurat în perioada 12 – 16 ianuarie 2026 o serie de acțiuni de monitorizare și control pentru a verifica respectarea standardelor legale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și al securității și sănătății în muncă (SSM).

Dintr-un total de 2.216 controale, 1.310 au vizat relațiile de muncă (RM) și 906 securitatea și sănătatea în muncă (SSM).

Printre altele, inspectorii au descoperit în timpul verificărilor 130 de persoane care munceau la negru, adică fără niciun fel de contracte.

Urmările controalelor:

au fost dispuse 2.714 măsuri de remediere (1.691 în domeniul RM și 1.023 în domeniul SSM

au fost aplicate 1.459 de sancțiuni. Dintre acestea, o pondere importantă au avut-o avertismentele, respectiv 1.032 (246 în RM și 786 în SSM), instrumente utilizate pentru a atrage atenția asupra necesității corectării deficiențelor

valoarea amenzilor aplicate a însumat 3,271 milioane de lei, cea mai mare parte a acestora fiind din cauza nerespectării relațiilor de muncă, respectiv 2,692 milioane de lei.

Principalele aspecte unde s-a recomandat o atenție sporită în domeniul SSM se numără:

instruirea personalului – adaptarea procesului de instruire la specificul riscurilor

echipamentele de protecție – asigurarea și utilizarea corectă a acestora în funcție de riscurile identificate

managementul substanțelor periculoase – necesitatea notificării agenților chimici și punerea la dispoziție a fișelor de securitate

prevenția medicală – importanța efectuării controlului medical periodic

actualizarea documentației – revizuirea instrucțiunilor și efectuarea verificărilor tehnice periodice ale echipamentelor.

****