Peste 3.190 de contracte de investiții în Sănătate prin PNRR, în derulare, cu 17 spitale în construcție – ministrul Rogobete

Peste 3.190 de contractede investiții în domeniul sănătății cu fonduri PNRR sunt în derulare în acest moment, conform ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Peste 4,27 miliarde lei este execuţia bugetarǎ pânǎ acum, la acest capitol, a mai spus oficialul.

”În ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într-o etapă în care investiţiile nu doar că sunt aprobate, ci se văd, se simt şi avansează în ritm rapid. PNRR 2023: 108 milioane lei plǎţi efectuate, PNRR 2024: 1.12 miliarde lei plǎţi efectuate, PNRR 2025 semestrul I: 734 milioane lei plăţi efectuate, PNRR 2025 semestrul II: 2,3 miliarde lei plǎţi efectuate, TOTAL: 4,27 miliarde lei execuţie bugetarǎ pânǎ acum”, scrie ministrul Sănătăţii, pe Facebook.

Bilanțul la zi al investițiilor, prezentat de ministrul Sănătății:

”Astăzi avem în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR. Într-un portofoliu atât de mare, e normal ca unele proiecte să avanseze rapid, iar altele să aibă nevoie de ajustări. Acolo unde a fost nevoie, am intervenit, am reaşezat lucrurile, am corectat întârzierile tehnice şi am negociat soluţiile necesare ca investiţiile să nu se piardă”.

17 spitale noi sunt, în acest moment, în construcţie. Proiecte care acum doi ani păreau doar pe hârtie sunt astăzi şantiere deschise şi într-un ritm care arată clar că se poate.

”Un pas esenţial a fost asigurat şi pentru proiectele mari – cele de miliarde de lei – care aveau nevoie de o continuitate mai lungă decât permite PNRR. Nouă investiţii strategice vor continua în Programul Operaţional Sănătate. Aici vorbim despre spitale judeţene cu corpuri noi de oncologie, cardiologie, neurologie sau radioterapie, dar şi despre obiective regionale şi naţionale. Nu reiau lista, dar subliniez esenţialul: Aceste proiecte schimbă harta medicală a României. Schimbă modul în care tratăm bolile grave. Schimbă standardele de siguranţă şi calitatea serviciilor medicale pe care pacienţii le primesc”.

