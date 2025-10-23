cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

23 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

3 tipuri de gărzi în spitale, plătite diferit; pas spre diferențierea veniturilor în funcție de volumul și dificultatea muncii

Rss
De Vladimir Ionescu

23 octombrie, 2025

Ministerul Sănătății a pregătit o reglementare prin care gărzile efectuate în spitale vor fi plătite diferenţiat, în funcție de activitatea concretă presupusă, a anunțat Alexandru Rogobete, care a adăugat că modificarea a fost deja discutată cu premierul Ilie Bolojan.

„Este firesc din punctul meu de vedere să avem trei categorii de gărzi: garda de urgenţă – care să fie fie plătită corespunzător; garda de monitorizare, unde nu există urgenţe, care nu înseamnă că va fi plătită mai prost sau mai slab decât este plătită acum, sub nicio formă; şi garda la domiciliu, care în momentul de faţă nu este plătită. Mi se pare o nedreptate ca un radiolog intervenţionist care face trombectomii şi stă în stand by 24 de ore şi este chemat la ora 2:00 sau 3:00 noaptea la spital pentru o trombectomie să fie plătit cu 20 de lei. Mi se pare absurd. (…) Este un proiect, aceasta este viziunea, de a avea trei categorii de gărzi plătite diferenţiat: garda de urgenţă cu un tarif, garda de monitorizare cu un alt tarif şi garda la domiciliu cu un alt tarif”, a spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Spitale unde nu se efectuează nici măcar o intervenție chirurgicală, iar urgențele sunt trimise către unitățile mari zonă

Măsura este un prim pas spre plata diferențiată a personalului din sistemul public de sănătate, în funcție de activitatea desfășurată.


Conform studiului publicat anul acesta de Academia de Studii Economice (ASE) București, în cadrul analizei performanței economice și operaționale a sistemului de sănătate românesc, există spitale de stat unde nu se efectuează nici măcar o intervenție chirurgicală banală.

Aceste unități se găsesc preponderent în orașele mici, dar și în municipiile cu populație redusă, care au paturi pentru spitalizare continuă, dar un grad redus de utilizare a acestora.

Cu toate acestea, salariile și gărzile sunt plătite la fel ca într-un spital supraaglomerat, inclusiv de pacienții trimiși de aceste unități ce efectuează de obicei doar investigații.

(Citește și: Măsurile din Sănătate care au intrat în vigoare la 1 august – noutățile privind concediile medicale și categoriile care plătesc CASS)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Măsurile din pachetul 2 care vizează Sănătatea vor aduce economii de peste 3 mld. lei, în 2026; banii vor fi redistribuiți în sistem

Primul consorțiu administrativ din Sănătate, la Vâlcea – Spitalul Județean va administra toate unitățile din județ

Măsurile din Sănătate care au intrat în vigoare la 1 august – noutățile privind concediile medicale și categoriile care plătesc CASS

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți