3 tipuri de gărzi în spitale, plătite diferit; pas spre diferențierea veniturilor în funcție de volumul și dificultatea muncii

Ministerul Sănătății a pregătit o reglementare prin care gărzile efectuate în spitale vor fi plătite diferenţiat, în funcție de activitatea concretă presupusă, a anunțat Alexandru Rogobete, care a adăugat că modificarea a fost deja discutată cu premierul Ilie Bolojan.

„Este firesc din punctul meu de vedere să avem trei categorii de gărzi: garda de urgenţă – care să fie fie plătită corespunzător; garda de monitorizare, unde nu există urgenţe, care nu înseamnă că va fi plătită mai prost sau mai slab decât este plătită acum, sub nicio formă; şi garda la domiciliu, care în momentul de faţă nu este plătită. Mi se pare o nedreptate ca un radiolog intervenţionist care face trombectomii şi stă în stand by 24 de ore şi este chemat la ora 2:00 sau 3:00 noaptea la spital pentru o trombectomie să fie plătit cu 20 de lei. Mi se pare absurd. (…) Este un proiect, aceasta este viziunea, de a avea trei categorii de gărzi plătite diferenţiat: garda de urgenţă cu un tarif, garda de monitorizare cu un alt tarif şi garda la domiciliu cu un alt tarif”, a spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Spitale unde nu se efectuează nici măcar o intervenție chirurgicală, iar urgențele sunt trimise către unitățile mari zonă

Măsura este un prim pas spre plata diferențiată a personalului din sistemul public de sănătate, în funcție de activitatea desfășurată.

Conform studiului publicat anul acesta de Academia de Studii Economice (ASE) București, în cadrul analizei performanței economice și operaționale a sistemului de sănătate românesc, există spitale de stat unde nu se efectuează nici măcar o intervenție chirurgicală banală.

Aceste unități se găsesc preponderent în orașele mici, dar și în municipiile cu populație redusă, care au paturi pentru spitalizare continuă, dar un grad redus de utilizare a acestora.

Cu toate acestea, salariile și gărzile sunt plătite la fel ca într-un spital supraaglomerat, inclusiv de pacienții trimiși de aceste unități ce efectuează de obicei doar investigații.

****