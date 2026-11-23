Desemnarea unui centru de comandă, cu o echipă, un lider și indicatori de performanță, definitivarea unui plan de acțiune și poziționarea digitalizării ca un pilon important în cadrul financiar european multianual 2028-2034 sunt priorități imediate pentru parcursul României pe drumul guvernanței digitale.

„Avem nevoie de roluri clare, un plan și un mecanism de finanțare pentru acel plan. (…) Fără acești trei piloni de bun simț, adică guvernanță și viziune, un plan de acțiune care să genereze impact și finanțarea lui, nu poți face mai nimic”, a explicat Robert Berza, director executiv Edge Institute, pentru CursdeGuvernare.ro .

Think tank-ul Edge Institute a organizat joi a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Prezent la evenimentul de la Cotroceni, președintele Dan a explicat că o bună parte din energia statului român este consumată de contextul de securitate, dar recunoaște că digitalizarea este „o temă mare, în care abia am zgâriat puțin la suprafață.”

„Cred că am făcut niște mici pași, faptul că în sfârșit avem un ministru al Digitalizării e un pas. Urmează să ducem Autoritatea pentru Digitalizarea României în subordinea premierului, tocmai ca să îi dăm importanța simbolică și autoritatea de care are nevoie în raport cu celelalte instituții”, a declarat președintele Dan.

Centrul de comandă și desemnarea unui lider sunt priorități imediate, după un an de tango

Ideea guvernanței digitale și a digitalizării ca prioritate a statului nu este una nouă, cu atât mai mult cu cât datele Eurostat arată că România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la utilizarea serviciilor publice digitale de către cetățeni (grafic), cu doar 24,1% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani care au interacționat online cu autoritățile publice, comparativ cu o medie europeană de 71,9%.

România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la utilizarea serviciilor publice digitale de către cetățeni. Sursa: Eurostat

„Cred că primul pas este să știi cine este responsabil. Guvernanța presupune crearea unui centru de comandă care coordonează ce se întâmplă în alte organizații, în ministere, în diferite agenții, poate și în relația cu privatul și altele. Un centru de comandă în vârful căruia pui un om, cu nume și prenume, cu o echipă, care își propune să construiască un plan de acțiune care este al tuturor. Și-atunci toată lumea știe ce are de făcut cu borne și cu un fel de indicatori de performanță care arată dacă proiectul a fost de succes sau nu”, a explicat Robert Berza.

Fără o astfel de structură care să funcționeze ca centru de comandă, cu responsabilități și roluri definite și împărțite în mod clar, România nu va accelera digitalizarea. El descrie evoluțiile din perioada de un an dintre cele două summituri de guvernanță digitală drept „un tango.”

Dacă la summitul din 2025 digitalizarea era așezată în responsabilitatea vicepremierului Oana Gheorghiu din Guvernul Bolojan, anul 2026 a adus demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură și cinci luni de criză politică. Odată cu învestirea guvernului Niculescu, digitalizarea a trecut sub Ministerul Economiei, într-o structură în care Daniel Zamfir este ministru, Bogdan Dumitru este ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

Asta înseamnă de facto că subiectul digitalizării a coborât în structura guvernamentală, de la un vicepremier la un ministru delegat.

„S-a întâmplat un tango, uneori faci pași înainte, uneori înapoi, dar te miști. (…) Faptul că avem un ministru al Digitalizării și AI-ului e un pas important, dar pe de altă parte, faptul că este la un nivel poate nu la fel de sus ca un vicepremier, poate fi văzut ca un pas înapoi”, a spus Berza.

În același timp, Administrația Prezidențială are consilier dedicat pe digitalizare și AI, precum și un consilier dedicat pentru combaterea dezinformării, cu profil de comunicare digitală. Ambele numiri reprezintă pași înainte în tangoul descris de Robert Berza, care a observat un nivel mai ridicat de consens politic pe importanța digitalizării. Totodată, Administrația Prezidențială va lansa un ghid de utilizare al AI pentru administrația publică, în decembrie 2026.

„Negocierile politice pentru construirea unui guvern sunt relativ sensibile și sunt mulți stakeholderi implicați. Pe de altă parte, în propunerile de la PSD legate de programul de guvernare, se discuta de mutarea ADR-ului la centru și de un rol mai proeminent pentru digitalizare. La fel, în propunerea de program a guvernului Siegfried Mureșan, care nu a trecut de Parlament, digitalizarea avea un rol important.

Pare că partidele au început să ajungă la un consens, că digitalizarea este mai importantă decât a fi izolată într-un coș de minister, e transversală și ar trebui cumva să fie accelerată. Realitatea din teren pare însă că nu validează ceea ce oamenii declară politic destul de ușor. Aș spune că aici ar fi uman să acceptăm și că trebuie să avem niște răbdare.”

Nevoia de a avea un responsabil bine determinat a fost întărită și de Ott Velsberg, fost Chief Data Officer pentru guvernul din Estonia în perioada 2018-2026, care a fost implicat în ceea ce a devenit astăzi unul dintre cele mai digitalizate state europene, cu un plan concret de acțiune pentru „agentic state”, adică un stat în care agenții AI stau la baza infrastructurii publice.

„Mult din ceea ce am făcut noi a fost coordonat de la centru, în colaborare cu diferite entități guvernamentale. Am oferit sprijin de la nivel central, dar fiecare agenție a fost responsabilă de implementare. Am mers mult pe sprijin concret.

Cred că de multe ori avem prea multe strategii. Când am venit la guvern, am făcut o strategie pentru că toți așteaptă una, dar era de fapt un plan de acțiune, cu pași concreți, ce vom face, ce impact urmărim, cine e responsabil. Și nu mă refer la nivel general. Partea mea preferată atunci când lucrezi în guvern este să știi exact cine este responsabil. Mă loveam de ideea de a atribui responsabilitatea către o organizație, dar eu vreau să știu cine anume din organizație. Nu trimiți un mail la adresa generală a agenției sau a organizației, trimiți direct către o persoană cu nume și prenume. O abordare practică”, a povestit Ott Velsberg în cadrul summitului.

Digitalizarea are nevoie de un plan de acțiune, cu pași bine determinați

Strategiile sunt importante și oferă o direcție pe baza căreia se conturează dezvoltarea – inclusiv Estonia a actualizat de mai multe ori strategia de digitalizare – dar în lipsa unui plan de acțiune, digitalizarea poate rămâne doar la nivel de strategie.

În timp ce statul își caută direcția și planul de acțiune, o parte dintre oameni și dintre companii avansează accelerat pe drumul digitalizării și al adoptării AI. „Avem o țară cu trei viteze, oamenii merg cu o viteză, firmele puțin mai repede, iar statul trebuie să se grăbească și mai mult pentru că este depășit semnificativ la adopția tehnologiei digitale de proprii cetățeni, cetățeni care ar prefera, dacă se poate, să interacționeze cu statul doar online”, a explicat Berza.

Dincolo de datele Eurostat care plasează România pe ultimul loc în UE, studiile și sondajele Edge Institute din perioada 2025-2026 susțin această perspectivă.

Sursa: Sondaj Edge Institute

3 din 4 români (grafic sus) ar vrea să interacționeze cu statul doar online. Peste 80% dintre români folosesc instrumente de inteligență artificială. 98% dintre elevii chestionați (grafic jos) au folosit cel puțin o dată instrumente de inteligență artificială, iar 1 din 3 studenți folosește fără să verifice rezultatul final.

Sursa: Sondaj Edge Institute

Totodată, firmele adoptă AI cu viteze diferite. 61,7% dintre firmele cu cel puțin 10 angajați folosesc AI într-o formă sau alta, însă doar 3% (grafic jos) au integrat-o efectiv în procesele lor. 8 din 10 firme nu au măsuri de formare pentru angajați.

Sursa: Studiu Edge Institute și Confederația Patronală Concordia

Unul dintre proiectele de digitalizare pentru perioada următoare este portofelul digital românesc RO Wallet, care va fi lansat oficial în data de 14 ianuarie 2027 cu primele funcționalități operaționale: emiterea datelor de identificare a persoanei, a permisului de conducere mobil și a adresei de domiciliu de reședință, precum și verificarea vârstei. În timp, vor fi adăugate noi funcționalități.

„Avem de lansat un wallet și, mai ales, de crescut adopția către milioane de utilizaatori care să îl deschidă zilnic sau săptămânal, nu doar din când în când, și avem un ecosistem imens în jurul wallet-ului care așteaptă să se construiască.

Și, probabil, avem în față un an în care trebuie să ne luptăm pentru 2 sau 3 miliarde de euro dedicați digitalizării prin viitorul cadru financiar multianual, bani care noi propunem să fie investiți în creșterea acestei capacități a statului de a accelera transformarea digitală. Ce înseamnă capacitate? Pe scurt, oameni capabili, care cred în efectele transformării digitale, care știu ce să cumpere, știu ce să construiască și știu cum să crească adopția ”, a declarat Robert Berza.

Însă urgența momentului nu este dată doar de poziția codașă pe care o ocupă România la nivel european, ci de accelerarea adusă de AI, care generează un context în care România rămâne tot mai în urmă.

„Tehnologia se mișcă extrem de repede, noi suntem oricum în urmă față de ceilalți raportat chiar și la 2024. Dar de atunci a început să explodeze AI cu adevărat și lumea s-a transformat. Noi nu mai putem să mai așteptăm la nesfârșit să ne mișcăm lent, pentru că ni se iau oportunitățile de sub picioare.”

Nevoia de a avea un plan de acțiune a fost semnalată și de președintele Nicușor Dan, care a reiterat apelul său către mediul privat, pe care l-a invitat să vină cu propuneri pentru planuri de acțiune acolo unde statul nu este suficient de rapid.

„Am mai spus asta la întâlniri cu mediul de afaceri, de foarte multe ori statul nu e suficient de rapid pentru a duce strategii, dar nu neapărat strategii, ci planuri de acțiune. Invitația adresată mediului privat este să vină direct cu planurile de acțiune, acolo unde există bunăvoință, pentru că altfel pierdem timpul”, a declarat președintele.

Miza digitalizării în cadrul financiar multianual 2028-2034. Banii trebuie investiți, nu doar cheltuiți

Un alt semnal al președintelui în timpul summitului de la Cotroceni a fost legat de nevoia unei abordări coerente în ceea ce privește cadrul financiar multianual 2028-2034, unde banii să se ducă spre „proiecte esențiale”.

„În PNRR, România a avut circa 20.000 de proiecte, în timp ce Irlanda a avut doar 7 proiecte. Cred că e mai bine să ai 7 decât 20.000, pentru că efortul tău în gestionarea proiectelor este mai mic. Banii europeni pe care îi vom avea în perioada 2028-2034 trebuie să îi ducem cu adevărat către proiecte esențiale, care să fie bine definite și care să răspundă unor nevoi esențiale pe care le avem”, a adăugat președintele Dan.

În prezent au loc negocierile la nivel european pentru cadrul financiar multianual 2028-2034, iar obiectivul declarat este de a ajunge la un acord până la sfârșitul anului 2026, astfel încât noul buget să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. România ar urma să primească în jur de 60 de miliarde de euro în acest exercițiu, iar Edge Institute insistă pentru un plan clar de acțiune care să poată atrage câteva miliarde de euro pentru digitalizare.

„Cred că prioritatea noastră pentru următoarele șase luni ar fi să venim cu propuneri concrete pentru tot ce ține de umbrela digitală sau capitole legate de digitalizare în dosarul pe care România trebuie să-l ducă la Bruxelles pe viitorul cadru financiar multianual. (…) Fereastra de negociere se închide cam la anul pe vremea asta, deci trebuie să jucăm acum.

Cred că înțelegem cu toții că nevoile pe care le vor pune pe masă diferite ministere sau agenții vor depăși suma totală pe care o putem atrage, deci va urma o luptă pe capitole, pe teme, iar digitalizarea are nevoie să fie bine reprezentată. Nu ne mai putem permite încă un ciclu de 6-7 ani în care lansăm lucruri fără adopție masivă. (…) E o mare diferență dacă îți vine 1 miliard de euro sau îți vin 4 miliarde de euro.”

Prezent la eveniment, Vasile Asandei, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a vorbit despre experiența din practică la nivel local, care întărește ideea de a avea o abordare unitară în proiectele mari.

„Am bani pentru digitalizare și m-am străduit să determin consiliile județene să facă un singur proiect pentru că prestează toți aceleași tip de activități, nu face fiecare un proiect, ia bani și multiplicăm de șase ori o cheltuială cu rezultat evident ineficient”, a declarat Asandei.

Dincolo de suma totală pe care o va atrage România pentru digitalizare, el subliniază că este important ca acești bani să se transforme în investiții, nu în cheltuieli, așa cum a fost de multe ori cazul cu unele proiecte de digitalizare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Dacă nu avem o gândire sistemică, s-ar putea să mai cheltuim câteva miliarde de euro în următorul exercițiu financiar și tot să nu fim digitalizați. Prima nevoie nu este de bani. (…) Am fost șocat să discut cu cineva din mediul privat care când s-a uitat la câți bani avem în programul de digitalizare a spus că putem digitaliza toată România cu acei bani, cu condiția să facem ce trebuie.”

La intersecția dintre actualul cadru financiar multianual și proiectele din PNRR, România a atras aproximativ 5 miliarde de euro din bani europeni pentru digitalizare, după cum a subliniat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, în cadrul summitului. Propunerea Comisiei Europene pentru anii următori nu mai privește digitalizarea ca un pilon separat.

„În propunerea Comisiei Europene, din păcate, dispare programul Digital Europe. Avem o comasare a programelor europene pe care le cunoșteam până acum în jurul unui program european denumit Fondul European de Competitivitate.

În cadrul acestui fond vor exista anumite axe de finanțare care vor merge către zona de digitalizare, dar cu o altă perspectivă, una axată mai degrabă pe o digitalizare integrată în alte componente, o digitalizare care vizează industria, o digitalizare care vizează dezvoltarea capacităților AI, o digitalizare care vizează zona de cercetare. Adică digitalizarea nu mai este finanțată ca o zonă separată de alte componente economice și digitalizarea este profund integrată în tot ceea ce înseamnă investițiile legate de dezvoltarea industrială și economică a Europei”, a explicat Victor Negrescu.

Asta înseamnă că în cadrul financiar multianual 2028-2034 nu va exista o alocare specifică pentru digitalizare, cum a fost în cazul PNRR, unde a existat o țintă de a aloca 20% din fonduri pe digitalizare, conform recomandărilor la nivel european.

„Evident, vom urmări componenta aceasta de transformare digitală. Asta înseamnă că și logica experților în domeniu trebuie să fie puțin diferită, să nu mai caute linia de finanțare care prin care instalăm în primăria dintr-o comună un software dedicat, ci mai degrabă să caute să vină cu serviciile, produsele și ideile lor în jurul unor proiecte mai ample. De exemplu, cum putem construi o fabrică care introduce tehnologii inovative sau cum putem să ne asigurăm că dezvoltăm o politică de locuire eficientă care introduce de asemenea componente digitale.”

El a subliniat nevoia de a elabora proiecte mai bine structurate, mature și integrate, care ar putea rezulta în produse și servicii pe care România să le exporte. Pe de altă parte, Dragoș Pîslaru, fost ministru al Investițiilor și al Proiectelor Europene, crede că „România nu își permite să nu aibă un capitol dedicat digitalizării”, întrucât este la coada clasamentelor europene.

„Dacă vii cu argumentația necesară, Comisia Europeană nu te împiedică să ai un capitol dedicat. Capitolul se bazează pe niște chestiuni clare, care fac parte din programare. Primul lucru, recomandările de țară, unde ai foarte clar pusă administrația publică și serviciile digitale, cu tot ce înseamnă digitalizarea serviciilor publice, simplificarea procedurilor administrative. (…) În al doilea rând, continuarea digitalizării pe zona fiscală. În al treilea rând, toată zona de cercetare, inovare, piață, unde ideea de adaptare a sectorului TIC la inteligență artificială e în recomandările de țară”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Din perspectiva mediului privat, ambițiile de digitalizare ale României ar putea fi mai bine susținute prin punerea capitalului la lucru, astfel încât să mobilizeze și capital din mediul privat și să susțină dezvoltarea unor campioni economici regionali, europeni sau globali, cu origini românești.

Omul de afaceri Iulian Stanciu, investitor prin vehiculul Inspire Asset Management, fost președinte al eMAG și membru în board-ul Edge Institute, crede că cei 380 de milioane de euro care au ajuns din PNRR la 20 de fonduri de investiții românești au făcut mult bine în economie, pentru că vor avea un efect de multiplicare. El este unul dintre cei care au intrat ca investitori privați în fondurile de private equity dezvoltate în jurul finanțărilor acordate prin PNRR.

„Acei bani angrenează și bani privați. Eu am co-investit alături de stat, până la urmă. Chiar dacă banii erau gestionați de Fondul European de Investiții, sunt banii statului. Și au co-investit și alți investitori privați, iar acest lucru va trebui să continue și din exercițiul financiar următor. Avem un sector al capitalului de risc privat subdezvoltat în România.

De ce spun asta? Dimensiunea celui mai mare fond românesc de private equity este undeva la puțin peste 100 de milioane de euro. În Cehia și Polonia sunt peste 10 fonduri care depășesc 1 miliard de euro, fie că sunt fonduri de infrastructură, private equity sau venture capital. Ne lipsesc aceste instrumente”, a declarat Iulian Stanciu.

O parte dintre fondurile de investiții sunt axate pe sectorul de tehnologie, unde România trece printr-o tranziție de la un model bazat pe servicii și export de talente la preț competitiv către un model axat pe produse și internaționalizare.

„Companiile de tehnologie din România sunt încă la început și vedem, conform ANIS, undeva la sub 25% din oamenii din IT sunt în companii care inovează și dezvoltă produse românești, tehnologie românească, proprietate intelectuală românească.

Potențialul este foarte mare aici, avem mai multe piese care sunt la locul lor, avem un sector IT foarte bine dezvoltat și susținut de-a lungul timpului de politici publice și de fonduri europene și de diverse politici locale care au ajutat acest sector să contribuie în momentul de față la peste 7% din PIB, doar că mare parte din oameni din acest sector lucrează pentru proprietate intelectuală construită în altă parte. Construiesc PIB-ul altor țări.”

De aceea, următorul exercițiu financiar trebuie să aducă instrumente financiare, nu de granturi, subliniază Stanciu. Adică instrumente de tip equity sau alte forme, care să ajungă la fonduri de investiții, care să susțină firmele, începând de la etape precum pre-seed sau seed și până la private equity și venture capital, astfel încât companiile românești să treacă la următorul nivel.

***