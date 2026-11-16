Trei motive pentru care Bucureștiul nu urcă mai sus de locul 30 din 32 în topul orașelor europene pentru investiții imobiliare

Lichiditatea redusă, populația în scădere și deficitul de proiecte de calitate pe mai multe segmente de piață sunt trei dintre principalele motive pentru care Bucureștiul rămâne și în 2026 pe locul 30 din 32 în topul orașelor europene pentru investiții imobiliare, conform unei analize PwC.

Deși are a doua cea mai mare creștere economică prognozată dintre orașele europene analizate, de 3,5% pe an în perioada 2027-2029, după Dublin (4%), atractivitatea capitalei României este afectată de tranzacțiile puține și de populația în scădere.

Cu un scor de 0,33 în clasament, Bucureștiul depășește doar Istanbul și Sofia, în timp ce rămâne în urma capitalelor din țările vecine. Budapesta este pe locul 29, Praga este pe locul 22, iar Varșovia este pe locul 12.

Volumele de tranzacții din fiecare țară europeană

În Europa Centrală și de Est, Varșovia este descrisă drept piața în care se cumpără și se vinde cel mai ușor. În Polonia, investițiile imobiliare au ajuns la 4,8 miliarde de euro în primele trei trimestre din 2026, cu 77% mai mult față de aceeași perioadă din 2025.

La nivel european, Londra rămâne pe primul loc pentru al șaselea an la rând, urmată de Madrid și Paris. München urcă pe locul 4 și devine pentru prima dată cel mai bine clasat oraș german, Milano urcă pe 5, iar Lisabona intră în top 10.

Investitorii se uită la lichiditatea pieței, la calitatea proiectelor și la tendințe demografice

Investitorii se uită cu atenție la tendințele demografice, în contextul în care populația Bucureștiului ar urma să scadă cu 0,7% pe an, al doilea cel mai mare declin, după Atena, conform raportului.

În același timp, tranzacțiile imobiliare s-au înjumătățit, la aproximativ 200 de milioane de euro între octombrie 2025 și septembrie 2026. Investitorii caută piețe mari, în care pot cumpăra și vinde ușor, iar volumul redus îi descurajează.

Europa Centrală și de Est are creștere economică solidă, dar prea puține clădiri disponibile pe mai multe segmente. Regiunea este dezavantajată de apropierea de războiul din Ucraina și de faptul că are mai puține tranzacții decât vestul continentului.

Investitorii analizează locația, chiriașii și stabilitatea veniturilor pentru fiecare proiect. Contează tot mai mult și factorii pe termen lung: demografia, infrastructura și oferta de locuințe. Cele mai mari temeri pentru 2027 sunt escaladarea conflictelor globale, costurile de construcție și evoluția dobânzilor.

De cealaltă parte, dacă ne uităm la oportunitățile pe care le are România, energia, digitalizarea, locuirea și logistica pot atrage cele mai multe investiții imobiliare în următorii ani.

Investitorii mizează în 2027 pe stabilitate și administrare eficientă, nu pe o creștere de prețuri

Redresarea pieței imobiliare europene va dura mai mult decât se anticipa: doar 42% dintre respondenți se așteaptă la o îmbunătățire a mediului de afaceri în următorul an. Trebuie să menționăm că raportul a fost realizat pe baza sondajelor și interviurilor cu 1.498 de profesioniști din sectorul imobiliar european.

În 2027, investitorii mizează pe chirii stabile și pe administrarea mai eficientă a clădirilor, nu pe o creștere generală a prețurilor.

Aproape jumătate dintre respondenți (47%) se așteaptă ca sumele investite în imobiliare să crească în următorii doi ani și doar 15% anticipează o scădere.

Investitorii privați compensează prudența fondurilor de pensii și a asigurătorilor, iar împrumuturile ar urma să fie mai ușor de obținut. Principalul concurent pentru banii investitorilor este infrastructura, spune unul din trei respondenți.

Centrele de date și noua infrastructură energetică (energie solară și eoliană, stocare) ocupă primele două locuri în clasamentul sectoarelor. Șase dintre primele zece sunt forme de locuire, de la locuințe pentru vârstnici la cămine studențești, iar hotelurile revin în top 10 pentru prima dată în ultimul deceniu.

Interesul pentru locuire are și o explicație socială: locuințele prea scumpe sunt, potrivit respondenților, cea mai mare problemă a orașelor europene în următorul deceniu.

Piața spațiilor logistice pare să fi ajuns la punctul cel mai de jos și ar putea crește din nou, susținută și de cheltuielile pentru apărare.

În sectoarele tradiționale, situația diferă de la un segment la altul: birourile de calitate din centru rămân căutate, în timp ce parcurile de afaceri și birourile de la periferie ocupă ultimele două locuri.

Alte tendințe observate în piață sunt cele legate de AI și cele legate de sustenabilitate. 82% dintre respondenți folosesc inteligența artificială, iar principalul obstacol este lipsa oamenilor pregătiți.

În același timp, în sustenabilitate, accentul se mută de la reducerea emisiilor de carbon la protejarea clădirilor de fenomene extreme: 53% dintre respondenți cred că adaptarea la riscurile climatice va conta mai mult în 2027.

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