250 mil. € din Fondul pentru Modernizare pentru contoare inteligente și capacități de stocare a energiei

Premierul Ilie Bolojan anunță alocarea a 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru două măsuri de sprijin care vizează instalarea de contoare inteligente și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, cu scopul de a optimiza consumul și de a contribui la reducerea facturilor la energie.

„Ieri am semnat ordinele, în calitate de interimar la Energie, pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare. Ambele forme de sprijin urmăresc să reducă facturile la energie”, a transmis Ilie Bolojan, .

Prima măsură este un apel de proiecte pentru contorizare inteligentă, cu o alocare de 100 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Ghidul urmează să fie transmis luni spre publicare în Monitorul Oficial.

Apelul va fi necompetitiv și este destinat celor patru operatori de distribuție concesionari: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România și Distribuție Oltenia. Fiecare operator va putea beneficia de maximum 25 de milioane de euro, întreaga alocare de 100 de milioane de euro urmând să fie împărțită în mod egal între cele patru companii.

Prin program este prevăzută instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente, care ar urma să permită facturarea pe baza consumului real și să contribuie la reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea.

Apelul este programat să se deschidă la 3 august 2026, ora 12:00, și să se închidă la 2 decembrie 2026, ora 17:00. Termenul estimat pentru finalizarea proiectelor este 31 decembrie 2029.

Cea de-a doua măsură beneficiază de o alocare de 150 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare și vizează dezvoltarea unor capacități de stocare stand-alone. Schema de ajutor de stat va fi transmisă luni spre publicare în Monitorul Oficial.

Programul prevede realizarea unor noi parcuri de baterii cu o capacitate totală de minimum 2.174 MWh. Finanțarea va fi acordată în urma unei licitații competitive, criteriul de selecție fiind cel mai mic cost per MWh. Sprijinul este plafonat la 69.000 de euro/MWh, iar valoarea maximă a finanțării pentru o companie este de 15 milioane de euro.

Potrivit premierului, dezvoltarea capacităților de stocare va contribui la creșterea stabilității rețelei și la temperarea prețurilor la energie în orele de seară.

„Noua alocare de 250 de milioane de euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susține optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Calendarul estimativ pentru apelul dedicat stocării prevede deschiderea la 1 septembrie 2026 și închiderea la 30 octombrie 2026, iar termenul estimat pentru finalizarea proiectelor este 31 decembrie 2030.

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