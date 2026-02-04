Debirocratizare prin robotizare: 240 de procese repetitive, din 32 de instituții publice din România, automatizate până în primăvară

Un număr de 240 de procese birocratice, din 32 de instituții publice, au fost selectate şi urmează să fie automatizate în această primăvară, a anunțat Radu Miruță, actual ministru al Apărării, fost ministru al Economiei.

”Veţi primi răspunsuri mai clare şi mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile”, a transmis ministrul.

”Ştiu că aşteptaţi de la statul român ceea ce este firesc într-o ţară modernă: servicii publice rapide, corecte, fără drumuri inutile şi fără răspunsuri întârziate. Ştiu că aşteptaţi respect prin eficienţă. Ei bine, sunt aici ca să vă spun că nu m-am oprit din ceea ce am promis. Ca ministru al Economiei, am repus pe picioare un proiect important din PNRR, abandonat de alţii: robotizarea proceselor repetitive din instituţiile statului. E acel tip de proiect care nu face zgomot, dar schimbă felul în care interacţionăm cu administraţia publică”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Radu Miruţă.

Automatizarea înseamnă nu doar mai puțină birocrație, ci și mai puține erori

”32 de instituţii vor lucra mai repede între ele, veţi primi răspunsuri mai clare şi mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile. Estimările arată ca o astfel de automatizare într-o instituţie duce la o economie de peste 40.000 de ore de muncă manuală – timp care poate fi redirecţionat către relaţia directă cu cetăţeanul. În plus, erorile vor fi reduse cu peste 75%, în unele cazuri cu 100%”, a anunțat Radu Miruță.

Când era la Economie, spune acesta, a fost dezvoltat un plan foarte clar și un calendar al implementării, împreună cu echipa ADR şi cu firmele implicate în proiect.

”M-am asigurat că îl ducem la capăt printr-un memorandum adoptat de Guvern. Mai sunt întârzieri, mai sunt paşi de accelerat, dar suntem pe drumul corect. Evident, e o muncǎ de echipǎ şi este important ca toate ministerele sǎ tureze motoarele. Modernizarea statului nu vine peste noapte, dar vine pas cu pas, dacă nu renunţăm”, a spus ministrul Apărării.

