cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

2 mai, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

21 de trenuri noi, moderne, deținute de CFR, dar nefolosite, din cauza birocrației – anunțul ministrului Radu Miruță

Rss
De Vladimir Ionescu

2 mai, 2026

Ministerului Transporturilor deține 21 de trenuri noi, „moderne”, care „zac de luni bune spre a fi decolorate de soare”, din cauza unor probleme generate de modul în care au fost încheiate contractele, a explicatministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri nou-nouţe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte şi lipsa aerului condiţionat”, afirmă Radu Miruţă într-o postare pe pagina sa de Facebook, unde ataşează şi un video realizat într-unul din cele 21 de trenuri noi.

Pentru găsirea unei soluții, ministru se va întâlni miercurea viitoare cureprezentanţii producătorului din Polonia şi funcționarii responsabili pentru găsirea unei soluţii – managerul de proiect şi coordonatorul contractului de achiziţie. 


„Tipic româneşte, nu se înţeleg pe birocraţia tot de ei făcută şi agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanţie fără să meargă 1 kilometru, după care apar alte contracte noi «de mentenanţă»”, a spus Radu Miruţă.

Soluţia este punerea la aceeaşi masă şi aplicarea legii: „exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecinţelor”. 

Contractul – 98 de trenuri, nicio piesă fabricată în România

„Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri şi câte firme româneşti au fost implicate în acest contract. Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producţie prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puţin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme româneşti implicate”, a mai declarat Radu Miruţă.

(Citește și: CFR își propune să redeschidă circulația feroviară pe aproape 183 de kilometri de linie în 2026)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

CFR își propune să redeschidă circulația feroviară pe aproape 183 de kilometri de linie în 2026

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța

Chestiunea
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți