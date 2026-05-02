21 de trenuri noi, moderne, deținute de CFR, dar nefolosite, din cauza birocrației – anunțul ministrului Radu Miruță

Ministerului Transporturilor deține 21 de trenuri noi, „moderne”, care „zac de luni bune spre a fi decolorate de soare”, din cauza unor probleme generate de modul în care au fost încheiate contractele, a explicatministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri nou-nouţe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte şi lipsa aerului condiţionat”, afirmă Radu Miruţă într-o postare pe pagina sa de Facebook, unde ataşează şi un video realizat într-unul din cele 21 de trenuri noi.

Pentru găsirea unei soluții, ministru se va întâlni miercurea viitoare cureprezentanţii producătorului din Polonia şi funcționarii responsabili pentru găsirea unei soluţii – managerul de proiect şi coordonatorul contractului de achiziţie.

„Tipic româneşte, nu se înţeleg pe birocraţia tot de ei făcută şi agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanţie fără să meargă 1 kilometru, după care apar alte contracte noi «de mentenanţă»”, a spus Radu Miruţă.

Soluţia este punerea la aceeaşi masă şi aplicarea legii: „exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecinţelor”.

Contractul – 98 de trenuri, nicio piesă fabricată în România

„Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri şi câte firme româneşti au fost implicate în acest contract. Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producţie prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puţin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme româneşti implicate”, a mai declarat Radu Miruţă.

****